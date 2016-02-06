​Браво, Рахат-Би!

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Марина МИХАЙЛОВА

16-летний музыкант исполнил свои самые известные и любимые произведения. Концерт открылся сочинением Rondine Piangente, на создание которого его вдохновил рассказ Чингиза Айтматова «Плач перелетной птицы». В 2013-м это произведение Рахата-Би было удостоено первого места на III Меж­дународном конкурсе композиторов им. Александра Спендиарова в Ялте. Затем звучала музыка Ф. Шопена – Концерт для фортепиано с оркестром № 1 e-moll op. 11, за его лучшую интерпретацию в Венеции Рахат-Би был награжден дипломом высшей степени. Прозвучали и пьесы Абдысагина: «Вперед, на солнечный свет», «Воля к жизни». Они уже заслужили признание. Первая завоевала Гран-при XVII Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», и Рахат-Би стал обладателем главной награды «Шабыта» – Кубка Президента РК. Второй пьесе рукоплескали в Берлине и Испании.

На нынешнем концерте публика услышала «Казахскую рапсодию» для фортепиано и симфонического оркестра – одно из последних и самых ярких сочинений музыканта.

– В «Казахской рапсодии» я воспеваю свою Родину, которую горячо люблю, – говорит автор. – В произведении отражено мое восприятие современного Казахстана, его стремительного развития. Я попытался это передать в понятных каждому звуковых символах. Отсюда и нарочитая простота, лапидарность музыкального языка, и налет архаики как символа тех ценностей, которые мы пронесли сквозь столетия, и ощущение стихийности, некой первобытной степной силы в сочетании с элементами современной академической музыки.

Рахат-Би Абдысагин удивил британскую публику, представив «Казахскую рапсодию» в программе Kazakh Eli Classic на сцене знаменитого Royal Festival Hall в Лондоне. Британские критики назвали Рахата-Би настоящим музыкальным чудом, виртуозным пианистом с необыкновенной силой в руках и амбициями в характере. Это произведение удостоено Гран-при V республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы», посвященного Дню Независимости Казахстана, а его автор признан лучшим композитором года.

Сольный концерт музыканта прошел в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РК, дирижировал Ерболат Ахмедьяров. На скрипке солировал лауреат международных конкурсов Еркебулан Сапарбаев.

Яркое музыкальное дарование отличает Рахата-Би с детства: за три года он окончил с отличием музыкальную школу им. М. Тулебаева, в 15 лет – гимназию № 159 им. Ы. Алтынсарина. Сегодня он – студент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, студент-слушатель Академии музыки Санта Чечилия (Италия).

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