Браво, Юля! Казправдинцы

Еще в студенческие годы она оттачивала свое мастерство в республиканских изданиях. Причем уже тогда было видно, что растет настоящий мастер пера. И конечно же, такой самородок не могли не заметить в «Казахстанской правде», в которую она пришла буквально через год после окончания Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Начав с корреспондента отдела общества, Юлия доросла до обозревателя отдела политики – одного из самых сложных и ответственных участков нашего издания.

Недаром среди коллег царит мнение, что она может справиться с любой поставленной задачей. Оперативные репортажи с мест событий – будь то «паркет», события в регио­нах или визиты высоких лиц в зарубежные страны – всегда отличаются точными акцентами, выверенной подачей, и при этом ее материалы всегда наполнены жизнью.

Вот и сегодня наша неутомимая коллега на очередном боевом дежурстве – она освещает визит казахстанской делегации в Милан, а потому не смогла лично принять участие в торжественной церемонии награждения. Но мы искренне уверены, что победа в конкурсе «Нұр Сұңқар» – не последнее достижение Юлии Магер.



