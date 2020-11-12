Бремя ответственности

Рейдовая практика

Патрульная машина несется с включенными маячками. Ее цель – едущее впереди такси. Поступила информация, что у водителя нет всех разрешительных документов на перевозку пассажиров. Спустя пару минут после остановки машины один из полицейских возвращается: у таксиста все документы в порядке.

За один рейд по отработке нелегальных пассажирских перевозчиков таких ситуаций может быть несколько. Не факт, что хотя бы у одного водителя, данные которого поступили в органы полиции, будут отсутствовать какие-либо справки и другие бумаги, дающие право на осуществление пассажирских перевозок. С большей вероятностью неподтвержденный таксист-нелегал напишет жалобу в органы полиции. И тут уже патрулю придется оправдываться.

Важно отметить, что инициатором рейдов стали регулярные перевозчики и легальные такси. Предприниматели уже не первый год поднимают вопрос честной конкуренции на этом рынке, однако многочисленные совещания и обещания пока не дали ощутимых результатов. Вот и пишут они обращения в правоохранительные органы, на которые те обязаны реагировать.

Побывав в нескольких таких рейдах, услышав позиции представителей разных госорганов и водителей, поневоле приходишь к неутешительному выводу. Система выявления нелегальных перевозчиков, как сито: от наказания уходят многие. Протоколы составляют по статье 463 Адмкодекса «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления». Но доказать вину водителя и отстоять свою правоту в суде, а дела по этой статье в обязательном порядке направляются в судебные органы, удается далеко не всегда.

Санкция этой статьи подразумевает штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 25 МРП (70 тыс. тенге), физлиц – 15 МРП (40,9 тыс. тенге). Повторное нарушение в течение года – и штраф уже в двойном размере. Водители всячески пытаются доказать свою невиновность, долго спорят с полицейскими на месте, а потом и в суде, где сам судья требует от составителей протокола свидетельств пассажиров, а порой и изъятых денежных сумм, которые были оплачены пассажирами транспортного средства за проезд. Такие доказательства у стороны обвинения есть далеко не всегда. Изъять деньги – одно, но сами пассажиры, на месте показав, что платили за проезд, в суде могут заявить совершенно противоположное.

Служители порядка уже не раз получали по шапке за развалившиеся дела. Выговоры и лишение премий не стимулируют к поиску таких нарушителей. Ведь, кроме нелегальных перевозчиков, у автопатрулей в обязанностях фиксация нарушений по еще сот­не статей Адмкодекса, большая часть которых касается нарушений ПДД.

Контроль за законностью пассажирских перевозок осуществляет и инспекция транспортного контроля (ИТК), напрямую подчиняющаяся одноименному комитету Министерства инвестиций и инфраструктурного развития РК. Но ситуация с привлечением нарушителей к ответственности та же, что и у полицейских. Вот только здесь пеняют еще и на малочисленность штата и невозможность охватить весь регион сразу.

В конце октября вышли новые правила деятельности постов транспортного контроля, опуб­ликованные профильным комитетом Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В документе подробно расписан алгоритм действия сотрудников ИТК на местах, включая перечень документов, которые они могут запросить у водителя автомобиля, везущего груз или пассажиров.

Базовое взаимодействие

Практика показывает, что большая часть останавливаемых микроавтобусов и легковых машин, занимающихся частным извозом, имеет разрешительные документы: патент или оформленное ИП, соответствующую лицензию, страховку на пассажиров и даже онлайн-кассу, которая решает вопрос наличия таксометра и билетирования. Бывает, что у водителя нет бортового журнала с отметками о прохождении предрейсового контроля. Но чаще всего таксисты не имеют на руках уведомления, которое предприниматель должен подать по месту регистрации, сообщив в акимат о начале пассажирских перевозок. Штрафовать? Не факт! Законом закреплена обязанность предпринимателя уведомление подать, но никак не возить документ с собой.

Списки тех, кто подал такое уведомление, должны публиковать на сайтах акиматов районов и городов. Но это требование исполняют не все МИО, да и единой базы данных перевозчиков нет. Для информации: в Костанайской области 16 районов и 4 города, в каждом из которых свой акимат, а значит, и база данных. То есть самостоятельно проверить наличие у водителя уведомления о начале деятельности полицейские и инспекторы ИТК не могут. На то, чтобы выяснить, имеется ли такое уведомление у предпринимателя вообще, нужно время и контакты с акиматами. Это лишь одна из причин, почему эффективность работы по выявлению нелегальных перевозчиков остается довольно низкой.

Второй острый вопрос заключается в том, что зачастую мелкие перевозчики оформляют документы на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок с помощью egov.kz. Подал онлайн документы, онлайн их и получил. Попытки снизить человеческий фактор приводят к обратному эффекту. Те, ко получает разрешение на работу нерегулярным перевозчиком, по факту ездит очень даже регулярно. Часто речь о владельцах даже не микроавтобусов, а обычных легковых машин.

Объявления в соцсетях показывают: ежедневно в определенное время водители готовы выезжать из точки А в точку Б. Доказать эту самую регулярность, а значит, необходимость наличия разрешительных документов на осуществление регулярных перевозок на трассе опять же затруднительно. К тому же зачастую пассажиры не признают тот факт, что они едут в такси, а не со знакомым⁄соседом⁄родственником. Да и на автомобилях нередко нет опознавательных знаков, подтверждающих, что автомобиль является такси или едет по определенному маршруту. И тут полицейские вынуждены отпускать машины.

Еще один нюанс. Согласно законодательству в транспортном средстве должны быть 4 двери для пассажиров. Трехдверные микро­автобусы не могут быть такси. Казалось бы, что может быть проще, чем привлечь к ответственности перевозчика пассажиров, работающего на микроавтобусе с тремя дверьми. Но доказать, что владелец такого транспорта нелегальный перевозчик – весьма затруднительно, потому что возить бесплатно семью, друзей, знакомых ему никто запретить не может. А пассажиры молчат.

Пассажирские приоритеты

Владельцы автостанций не первый год поднимают вопрос снижения пассажиропотока. В управлении пассажирского транспорта и автодорог области подтверждают, что число внутриобластных автобусных маршрутов снижается. Причина одна – снижение доходов, а местами убыточность работы в предложенных регулярным перевозчикам условиях. Рынок отвоевывают владельцы микроавтобусов и такси.

Хотя ситуация неоднородна еще и потому, что госорганы привлекают к ответственности регулярных перевозчиков, которых можно найти по маршруту или приехать на автобазу и провести плановую проверку, наказать за нарушения. От такой напасти нерегулярные перевозчики по факту защищены: базы нет, разве что личный гараж. Да и техосмотр они проходят на обычных СТО. А для проведения внеплановых проверок нужны официальные обращения от граждан. Таковых, мягко говоря, кот наплакал.

Даже в рамках рейдов, которые проводили полицейские, в том числе совместно с ИТК, штрафовали именно тех водителей, на машинах которых были опознавательные знаки такси. Именно потому возникают возмущения у регулярных перевозчиков, которые вынуждены соблюдать многочисленные требования и правила, нести затраты на исполнение норм законодательства.

В некоторых случаях регулярных перевозчиков поддерживают и пассажиры. Особенно те, кто пользуется услугами межобластных и международных рейсов.

– Нелегальные перевозчики не проходят предрейсовые техосмотр, медосмотр. Я, как пассажир, не знаю, спал водитель или нет. Они ездят с энергетиками, – говорит руководитель специальной мониторинговой группы Костанайской области Динара Утебаева. – Безусловно, у каждого есть возможность воспользоваться услугами регулярных перевозчиков, но и за нерегулярными перевозчиками какой-то конт­роль должен же быть. Да и ответственности перед пассажирами у них по факту нет.

В то же время рынок показывает, что среди пассажиров растет популярность именно микроавтобусов и легкового транспорта в рамках внутриобластных перевозок. Все больше людей готовы платить за комфорт, который на областном уровне владельцы больших автобусов не всегда могут обеспечить: забрать из дома в удобное время и доставить до дома. Но в этом смысле госорганы не могут просто запретить работать мелким перевозчикам, которые не желают работать с автовокзалами, потому что туда не хотят ехать люди. Ведь у тех лицензия на нерегулярные перевозки, а значит, с автовокзалами они работать не обязаны.

Автовокзалы, по сути, являю­щиеся посредниками между регулярными легальными перевозчиками и клиентами, не могут ничего противопоставить нелегалам. Для них важны объе­мы, которые в условиях карантинных ограничений, да и без оных, снижаются. Например, вокзал в Аулиекольском райо­не уже приостановил работу из-за отсутствия достаточного объема пассажиров. А ведь здание было построено уже в годы независимого Казахстана. Некоторые специалисты отрасли говорят, что сегодня содержание огромных зданий вокзалов на уровне городов и районов нецелесообразно и бесперспективно без развития бизнесов-спутников. Но завлекать клиентов дополнительными услугами автовокзалы у нас пока не умеют. Речь о таких станциях, где можно не только беляш съесть и билет купить...

Потому население, пытаясь сэкономить время, все чаще пользуется услугами нелегалов, которые не делают несколько остановок по маршруту следования. В этом свете вопрос безопас­ности пассажиров нелегальных перевозчиков весьма актуален. Когда нет билета, подтвержденной документально оплаты, то в случае ЧП будет непросто заставить водителя возмещать ущерб, нанесенный здоровью пассажира. И хорошо, если у водителя такси есть страховка на пассажиров, как того требуют правила.

С одной стороны, предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, работают в конкурентной среде, с другой – в действительно разных условиях как с позиции законодательно закрепленных обязательств, так и с позиции строгости контроля за их соблюдением.