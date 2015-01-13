Бренд "Казахстанская правда" приобрел особую значимость в независимом Казахстане Статьи 640

Верховный суд Республики Казахстан поздравляет вас с 95-летием издания!



Отмечаемая дата говорит о действительно заслуженном признании газеты среди читателей, ее высоком авторитете и богатых традициях. В течение всех этих лет "Казахстанская правда" рассказывала о героях своего времени и развитии Казахстана на различных исторических этапах становления страны.



Бренд "Казахстанская правда" приобрел особую значимость в независимом Казахстане. Это главное официальное печатное издание респуб­лики на русском языке. Газета в ежедневном формате оперативно и достоверно доводит до населения страны наиболее важные новости о деятельности Главы государства, проводимых реформах в самых различных сферах политики и экономики.



Большое внимание газета "Казахстанская правда" уделяет судебно-правовой тематике. Корреспонденты издания всегда на высоком профессиональном уровне освещают сложные вопросы модернизации судебной системы и отправления правосудия, раскрывая всю суть, а также наиболее значимые моменты работы судебного корпуса.



Уверен, что газета "Казахстанская правда" и впредь будет динамично развиваться, радовать своих читателей интересными и содержательными публикациями, находить новые форматы работы с аудиторией.



В этот день примите самые наилучшие пожелания – новых творческих побед и благодарных читателей, высоких тиражей, здоровья, стабильности и благополучия.



Кайрат Мами, председатель Верховного суда Республики Казахстан