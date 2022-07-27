Культура
Бренды будущего
Алмат Шакирбаев

Народные ремесленники от 12 лет и старше примут участие в общенациональном конкурсе казахского декоративно-прикладного искусства, ставшем частью международного проекта Born Nomad Power Awards 2022.

По словам организаторов конкурса, проект был запущен в июне 2021 года Посольством США в Казахстане совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

– Проект разработан прежде всего для создания и дальнейшего развития онлайн-платформы для ремесленников, розничных продавцов и заинтересованных отраслевых организаций, – говорит атташе по культуре, и. о. руководителя по связям с общественностью дипмиссии США в Казахстане Эмбер Ора.

Как отметила куратор проекта Айка Алеми, подобный конкурс проводится в стране второй год подряд, и он призван, в частности, поддержать женский бизнес, на долю которого приходится 80% ремесленного рынка Казахстана.

– Народные мастера нуждаются в поддержке, благодаря которой они научатся запускать бренды, грамотно упаковывать свой продукт, позиционировать и успешно продавать его. Представителям же творческих индустрий наш проект открывает дополнительные возможности в сфере коммерциализации идей, продвижении продукции на местном и международных рынках. Что касается наших ремесленников, многие из них, как и прежде, продолжают работать в одиночку, – сетует Айка Алеми.

О том, что в стране нет единой системы поддержки народного ремесленничества, говорит и председатель правления АО «НК «Казахтуризм» Талгат Аманбаев:

– В настоящее время разрабатывается Государственная программа развития туристической отрасли. В ближайших планах – открыть в трех крупных городах страны центры ремесленничества, внедрить образовательные проекты. Необходимо создать грамотно выстроенную нормативно-правовую базу, поддерживать наших ремесленников налоговыми преференциями, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов.

Заявки на конкурс будут приниматься вплоть до 15 сентября текущего года. Его итоги подведут в октябре, победителям в различных номинациях вручат сертификаты в размере одного миллиона тенге.

Популярное

Все
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Вокруг света за один шаг
Во избежание ЧП
Защита прав – интеллектуальных и гражданских
Главный экспонат
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Чемпионат мира завершен
Искусство без границ
Автопробегом по кражам
Трубный «бабах»
Школа сельских акимов
Чистота и безопасность
Маршруты «Атласа новых профессий»
В огороде созрела… конопля
Примем первенство континента
Живой трафик
Каникулы в музее
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Парламент должен нести ответственность за законы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Культура
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие кни…
Культура , Музыка , В мире
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Культура
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепа…
Культура
Сокровища Шелкового пути

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]