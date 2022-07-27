Бренды будущего

Народные ремесленники от 12 лет и старше примут участие в общенациональном конкурсе казахского декоративно-прикладного искусства, ставшем частью международного проекта Born Nomad Power Awards 2022.

По словам организаторов конкурса, проект был запущен в июне 2021 года Посольством США в Казахстане совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

– Проект разработан прежде всего для создания и дальнейшего развития онлайн-платформы для ремесленников, розничных продавцов и заинтересованных отраслевых организаций, – говорит атташе по культуре, и. о. руководителя по связям с общественностью дипмиссии США в Казахстане Эмбер Ора.

Как отметила куратор проекта Айка Алеми, подобный конкурс проводится в стране второй год подряд, и он призван, в частности, поддержать женский бизнес, на долю которого приходится 80% ремесленного рынка Казахстана.

– Народные мастера нуждаются в поддержке, благодаря которой они научатся запускать бренды, грамотно упаковывать свой продукт, позиционировать и успешно продавать его. Представителям же творческих индустрий наш проект открывает дополнительные возможности в сфере коммерциализации идей, продвижении продукции на местном и международных рынках. Что касается наших ремесленников, многие из них, как и прежде, продолжают работать в одиночку, – сетует Айка Алеми.

О том, что в стране нет единой системы поддержки народного ремесленничества, говорит и председатель правления АО «НК «Казахтуризм» Талгат Аманбаев:

– В настоящее время разрабатывается Государственная программа развития туристической отрасли. В ближайших планах – открыть в трех крупных городах страны центры ремесленничества, внедрить образовательные проекты. Необходимо создать грамотно выстроенную нормативно-правовую базу, поддерживать наших ремесленников налоговыми преференциями, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов.

Заявки на конкурс будут приниматься вплоть до 15 сентября текущего года. Его итоги подведут в октябре, победителям в различных номинациях вручат сертификаты в размере одного миллиона тенге.