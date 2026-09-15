Бренды с местным характером

Чай из степной колючки, черное мыло с животным жиром от кожных болезней, освежающий кумыс с мятой, домашние моцарелла и сулугуни – прилавки выставки-ярмарки проекта «Одно село – один продукт» в Актобе напоминали сокровищницу народных ремесел и уникальных технологий.

Горожанам и экспертам был представлен большой спектр местной продукции: от мясных и кондитерских изделий, натурального кумыса до текстиля и сувениров. И за каждым стоит история сельского жителя, который рискнул начать свое дело на основе местных ресурсов и старинных семейных рецептов.

Проект «Одно село – один продукт», осуществляемый в регионе под эгидой национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с 2023 года, уже успел доказать эффективность. За прошедшее время по его линии поступило более 130 заявок от сельских умельцев. Лучшие из них получили путевку в большой бизнес.

Так, финалисты прошлых лет Айдана Сагынгали, Бану Тлегенова и Нурслу Сатаева выиграли безвозвратные государственные гранты до пяти миллионов тенге каждая. На эти средства было закуплено профессиональное оборудование, масштабированы цеха, состоялся выход на новые рынки. Сегодняшние участники тоже надеются на успех: для большинства из них проект служит реальным шансом для бесплатного получения сертификации, разработки качественной упаковки, настройки системы маркетинга, что позволит шагнуть из формата «продаж для соседей» к поставкам в супермаркеты.

У прилавка Гульсим Кенжебаевой из Мугалжарского района народа – не протолкнуться. Мас­терица предлагает посетителям выставки ознакомиться с ее продукцией для ухода за кожей – натуральным черным и имбирным мылом. Женщине 55 лет, по профессии она учитель, но после тяжелой операции на сердце и полученной инвалидности работу в школе пришлось оставить. Сидеть сложа руки Гульсим Нургалиевна не привыкла. Решила открыть свое производство.

– Все началось с семейного рецепта, – рассказывает Гульсим Кенжебаева. – Моя свекровь всегда кипятила целебные степные травы и варила домашнее мыло для себя. Своими секретами делилась с родственниками. Год назад я решила превратить это ремесло в дело и открыла цех. Мы берем экстракты трав, добавляем натуральный животный жир – получается чис­тый гипоаллергенный продукт без грамма химии. Черное мыло помогает при кожных заболеваниях, а имбирное бережно очищает кожу и борется с проблемными высыпаниями. У меня уже есть постоянные покупатели. Хотим расширить цех и сделать наш бренд узнаваемым в республике...

В изготовлении мыла Гульсим помогают муж, сноха и дети. Продукция прошла все проверки СЭС и получила сертификат качества.

Не менее удивительный товар привез из Шалкарского района Бекет Кудайбергенов (ИП «Несибе»). Его семейное предприятие уже три года предлагает покупателям чайный сбор из верблюжьей колючки, которую заготавливают в степях возле села Бегимбет.

– О целебных свойствах колючки мы всерьез задумались во время пандемии. Ведь сбор из ее цветов помогает при сухом кашле, укреп­ляет иммунитет, богат витамином С, работает как мягкое мочегонное и желчегонное средство. Пока собираем только цветки, но в планах – заготовка корней растения, содержащих огромный запас природного кальция, – сообщил предприниматель.

…Жадыра Нурмагамбетова из Хромтауского района привезла на ярмарку традиционный кумыс с авторской ноткой – с добавлением свежей мяты для освежающего эффекта. Вместе с супругом Амангельды они развивают собственное крестьянское хозяйство. Раньше напиток продавали только знакомым, но за последние месяцы объемы заказов выросли. Сейчас они поставляют в Хромтау и Актобе до 500 баклажек кумыса в месяц, открыв три постоянные точки для его продажи.

Жительница села Карауылкелды Байганинского района Гульнур Таласбаева производит колбасные изделия и крафтовые сыры – сулугуни и моцареллу.

– Всю молочную и мясную продукцию мы изготавливаем на дому из собственного сырья, – рассказывает Гульнур Таласбаева. – Сначала продавали сыры и колбасы только в родном ауле, а теперь их с удовольствием заказывают и городские рестораны. Проект для нас – это возможность заявить о себе шире. Я мечтаю построить полноценную сыроварню и наладить масштабный выпуск домашней колбасы из говядины и птицы.

В нынешнем году на участие в проекте «Одно село – один продукт» поступило 50 заявок. Пос­ле первого отбора в полуфинал прошли 20 производителей, на заседании бренд-комитета эксперты оценивали не только внешний вид товаров, но и экологичность сырья, технологию, потенциал для масштабирования.

По итогам голосования победу одержали десять финалистов, чьи проекты комиссия конкурса признала лучшими. В их число вошли Гульсим Кенжебаева с ее гипоаллергенным мылом, Жадыра Нурмагамбетова с натуральным целебным кумысом, Нургуль Бижанова с мясной продукцией, Гульмира Матбаева с жентом в шоколаде под брендом Aqtobe Damderi, Жасулан Мурзагалиев с молочной линейкой Bizdin.Tandau и другие.

Подводя итоги конкурса, директор палаты предпринимателей Актюбинской области Дидар Боранкулов отметил, что проект стал мощным импульсом для развития сельских территорий и вывода «нишевых» производств на совершенно иной уровень.

– Проект «Одно село – один продукт» – это реальный социальный и экономический лифт. Мы ищем людей, которые уже создают что-то своими руками дома или в небольшой мастерской, и помогаем им сделать следующий шаг: повысить качество, разработать бренд, упаковать товар и выйти в крупные торговые сети, – отметил директор палаты.

Теперь десятке финалистов предстоит представить Актюбинскую область на республиканском этапе, где лучшие сельские бренды получат шанс претендовать на государственные гранты и продвижение на внутреннем рынке страны.