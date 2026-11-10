Brent опустилась ниже $90 за баррель

В мире,Нефть и Газ
Айман Аманжолова
корреспондент

Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:53 времени Астаны дешевеют на $2,65 (2,86%), до $89,92 за баррель. Котировки североморской марки опустились ниже $90 за баррель впервые с августа.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $2,43 (2,8%), до $84,42 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent упала в цене на 5,9%, WTI - на 4,4%. Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по иранскому урегулированию есть прогресс.

«Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались», - написал президент в соцсети Truth Social.

Рынок по-прежнему реагирует на примирительный тон заявлений Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

«Атаки на суда вокруг Ормузского пролива все еще происходят, однако мы не видим того уровня эскалации, который вызвал бы появление на рынке новой премии за риск», - добавил он.

 

#нефть #цена #биржа #Ормуз

Популярное

Все
Актуальные вопросы безопасности
В Казахстане пресекли незаконные требования монополистов
В Астане подвели итоги перекрестного Года культуры Казахстана и Китая
Таразский сахарный к запуску готов!
Вода для степных полей
Своим примером вдохновлять других
Программа больших перемен
Пшеница у Каспия
Рост экономики Казахстана за 10 месяцев составил 4,5%
Добрались и до интернет-казино
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Вторая жизнь многоэтажек
Награда за «цифру» в образовании
Промышленность плюс туризм
Новобранцы на условия не жаловались
Вновь на вершине Азии
Под крышей дома своего
Отопительный сезон в Казахстане проходит в штатном режиме — Ерлан Аккенженов
В Макинске опять новоселья!
Высокая проба независимости
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Дорога в меднорудный край
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Дом, который рождается в цехе
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Казахстане сняли документальный фильм об усыновлении
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне
Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет
В Актобе обсудили приоритеты Послания Президента
Токаев подписал кадровое распоряжение
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

ООН: Электрификация поможет снизить глобальное потепление н…
Пассажирские поезда столкнулись в Египте
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюден…
3 млн человек в Африке могут покинуть свои дома из-за Эль-Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]