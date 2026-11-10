Brent опустилась ниже $90 за баррель

Падение цен на нефть усилилось днем во вторник, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:53 времени Астаны дешевеют на $2,65 (2,86%), до $89,92 за баррель. Котировки североморской марки опустились ниже $90 за баррель впервые с августа.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $2,43 (2,8%), до $84,42 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent упала в цене на 5,9%, WTI - на 4,4%. Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по иранскому урегулированию есть прогресс.

«Мы видим положительную динамику, которая ведет к завершению конфликта. Мы сделаем все необходимое, чтобы интересы США всегда учитывались», - написал президент в соцсети Truth Social.

Рынок по-прежнему реагирует на примирительный тон заявлений Трампа после промежуточных выборов в Конгресс США, отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.