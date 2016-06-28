​Brexit бьет по богачам

В пятницу, 24 июня, из-за обвала на глобальном фондовом рынке миллиардеры лишились 3,2% стоимости своих активов. Теперь в общей сложности они располагают 3,9 трлн долларов. Самые большие потери понес испанский бизнесмен Амансио Ортега, основатель компании Inditex (бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius). Ортега – самый обеспеченный человек в Европе – остался без шести миллиардов долларов.

Еще девять человек потеряли более миллиарда долларов каждый. Среди них – сооснователь Microsoft Билл Гейтс, а также глава Amazon Джефф Безос.

Начался сбор подписей

В Финляндии начался сбор подписей под петицией с требованием провести референдум о выходе страны из Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

Автором петиции стал Себастьян Тюнккюнен, глава молодежного крыла партии «Истинные финны», входящей в правящую коалицию и считающейся партией евроскептиков. По его словам, Финляндия должна «стать свободной». Тюнккюнен считает, что «ЕС лишь вызывает хаос в Европе». Референдум он предложил провести в декабре 2017 года. Подписи под документом за два дня поставили около 10 тыс. человек. Для рассмотрения петиции парламентом нужно минимум 50 тыс. голосов.

А вот в Германии ситуация иная. Здесь идею проведения референдума о членстве страны в Европейском союзе поддерживает только каждый третий житель – 29%. Такие данные опроса Emnid приводит Bild am Sonntag. При этом 63% респондентов категорически отвергли подобное предложение.

Примирение возможно

Израиль и Турция достигли соглашения о нормализации отношений после затяжного дипломатического кризиса, сообщают СМИ со ссылкой на представителей обеих стран.

Резкое охлаждение отношений между двумя в прошлом стратегическими партнерами произошло в 2010 году после инцидента с «Флотилией свободы», когда израильские силы перехватили турецкое судно «Мави Мармара», пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При этом погибли 10 турецких пропалестинских активистов.

Израиль заявил тогда, что рейд был совершен с целью проверки судна на предмет оружия. В результате из Анкары отозвали израильского посла, а Тель-Авив покинул представитель Турции.

Однако теперь власти обеих стран заявили о возможности примирения.

Без «финансовой подушки»

Около 28% взрослых американцев не имеет никаких сбережений на случай различных экстренных ситуаций, свидетельствует опрос, проведенный Princeton Survey Research Associates International. В минувшем году этот процент составлял 29%, пять лет назад – 24%.

Какие-то накопления есть у 18% опрошенных, тогда как у 28% респондентов достаточно средств, чтобы прожить полгода в случае потери работы.

Самыми беспечными признаны представители «поколения Х» – 33% опрошенных в возрасте 36–51 года не озаботились созданием «финансовой подушки».

Опасная тенденция

Международная группа ученых обнаружила, что Пекин постепенно уходит под землю. Из-за чрезмерного выкачивания грунтовых вод и разрушения подстилающих город пород китайская столица проваливается на 11 сантиметров в год. Статья опубликована в журнале Remote Sensing.

По словам исследователей, проседание города создает угрозу для безопасности населения и может оказать разрушительное воздействие на высокоскоростную железнодорожную систему. Изменение высоты земли зафиксировал InSAR — радарный интерферометр с синтетической апертурой, который позволяет регистрировать незначительную деформацию рельефа.

Проседание наиболее ярко проявляется в районе Чаоян, который изобилует небоскребами, кольцевыми дорогами и другими элементами городской инфраструктуры. Неравномерное понижение уровня поверхности наиболее опасно для высотных зданий и транспортных туннелей.