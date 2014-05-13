БРИКС может расшириться

По словам дипломата, поддерживают вступление Аргентины в БРИКС Индия, Бразилия и Южно-Африканская республика. «С Аргентиной у нас огромный потенциал в отношениях», – приводит РИА «Новости» слова Кхатуа.

Возможное присоединение Аргентины к блоку потребует проведения сложной процедуры согласований с участниками организации в связи с огромной территорией этой страны, сложностями в экономике и большим числом населения. К тому же у данного государства значительный внешний долг, которого нет у сегодняшних членов БРИКС.

Следующий саммит БРИКС, на котором, возможно, будет поднят вопрос об Аргентине, пройдет 15 июля в бразильском городе Форталеза.

«Стратегические» учения

Американские ВВС начали пятидневные учения стратегической бомбардировочной авиации, способной нести ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Стратегического командования Вооруженных сил США.

Учения получили название Global Lightning 14. В них будут участвовать по меньшей мере десять межконтинентальных бомбардировщиков-ракетоносцев B-52 Stratofortress, а также шесть малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, построенных с применением стелс-технологий.

Цель учений определена как «сдерживание и выявление стратегических атак против США и их союзников». Они, как заявило стратегическое командование Соединенных Штатов, планировались на протяжении более чем года. «Время проведения учений не связано с событиями в мире», – говорится в сообщении.

Siemens перепрофилируется

Немецкий концерн Siemens объявил о радикальной реорганизации своего бизнеса, сообщает «Немецкая волна». Крупнейшая технологическая компания Германии, у которой по всему миру 290 заводов и свыше 360 тыс. сотрудников, избавится от целого ряда традиционных подразделений, признанных теперь непрофильными.

Впредь концерн с годовым оборотом в 75 млрд. евро будет состоять из 9 дивизионов, которые сконцентрируются на двух ключевых направлениях: энергетическое машиностроение и цифровое оборудование для промышленных процессов, сообщает FINMARKET.RU.

Следует отметить, что от активов, провозглашаемых непрофильными, Siemens достаточно последовательно избавляется на протяжении вот уже полутора десятилетий. Так, мюнхенский концерн вывел на биржу производство полупроводников (2000 год), ушел с рынка мобильных телефонов (2005) и компьютеров (2008), поэтапно отказался от выпуска телекоммуникационного оборудования (2007–2013).

Таит угрозы Антарктида

Таяние западной части Антарктического ледяного щита может привести к повышению уровня мирового океана приблизительно на 4,5 метра в ближайшие столетия. Об этом сообщает ИТАР–ТАСС со ссылкой на ученых из NASA и Университета Калифорнии.

Исследование NASA проводилось в течение последних 40 лет и основывается на данных, полученных с самолетов, спутников и от непосредственного изучения ледников учеными. Необратимый процесс вызван прежде всего глобальным потеплением климата и озоновой дырой над Антарктидой, которая привела к изменению антарктических ветров, что, в свою очередь, спровоцировало повышение температуры воды в регионе.

В Антарктическом ледяном щите содержится около 61% запасов всей пресной воды на Земле, что эквивалентно 70 метрам уровня Мирового океана. В Западной Антарктиде фундамент погружается больше чем на 2,5 тыс. метров ниже уровня моря, и толщина льда у тыловых границ может доходить до 1–1,3 километра.

Вводится налог на богачей

Правительство Египта ввело специальный налог на богатых граждан со ставкой в 5% от заработка в год, сообщает Reuters. Налогообложению подлежат местные миллионеры, которые зарабатывают более миллиона египетских фунтов (142 тыс. долларов) в год.

Данная фискальная мера должна быть одобрена исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром, прежде чем начнется ее исполнение. Налог будет взиматься ограниченный период времени, до тех пор пока экономическая ситуация в стране не пойдет на поправку.

Одна из основных проблем страны – колоссальный бюджетный дефицит, который достиг уже 14% ВВП. Государство намерено сократить многочисленные субсидии, ежегодно «съедающие» около 20% госрасходов, но опасается в этом случае масштабных протестов.

Предполагается, что вырученные в результате взимания налога средства пойдут на финансирование социальных проектов в образовании, здравоохранении, медицине, жилищном строительстве и возведении инфраструктуры.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ