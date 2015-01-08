Бриллиантовая «документалка» Свежий выпуск 654 Ануар КАЛМЫКОВ

Отправной точкой для съемок картины стала передача в сентябре 2013 года Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым председателю правительства Испании М. Рахою 152 архивных дел испанцев – заключенных Карлага. Казахстан стал первой страной бывшего СССР, которая осуществила официальную передачу архивных документов Испании. Фильм, повествующий о судьбе испанцев, попавших в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, был снят представителями Ассоциации Nexos при финансовой поддержке Министерства иностранных дел РК.

В 50-минутной картине режиссера Иоланды Мендиола отражены свидетельства очевидцев (в том числе самих выживших узников), историков, местного населения, а также малоизвестные обстоятельства, повлекшие за собой нахождение испанцев в советском исправительно-трудовом лагере. Интересно показаны судьбы испанских представителей республиканской партии и «Голубой дивизии», которые были по разные стороны баррикад во время Гражданской войны в Испании, Второй мировой войны и оказались в одном лагере в Казахстане.

Официальная презентация фильма «Забытые в Караганде» (Los olvidados de Karagandá) была проведена посольством Казахстана в Испании 18 ноября 2014 года при поддержке международного информационного агентства EFE и получила широкий общественный резонанс. А в конце декабря прошлого года казахстано-испанская картина была объявлена в числе победителей California Film Awards (Сан Диего, Калифорния, США), международной премии в сфере независимого кинематографа.