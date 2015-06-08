«Бриллиантовые» юбиляры 448 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Церемонию их награждения провел заместитель акима области Нурлан Нуркенов, который сообщил о том, что сегодня в регионе проживают 4 901 многодетная семья, а также 7 996 многодетных матерей. 541 акмолинская женщина удостоена звания «Мать-героиня», а 638 – орденов «Материнская слава» I и II степени. В области также проживает множество семейных трудовых династий, таких как семья Сулейменовых, чей общий стаж работы на железной дороге составляет 319 лет.

Победителем областного этапа конкурса стала семья Жазита и Карашаш Какпеновых, которые в текущем году отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни. Это хорошо известная в регионе семейная учительская династия. Ее глава 27 лет проработал на руководящих должностях в сфере образования. Многие внуки четы Какпеновых окончили школуна «Алтын белгі» и обучаются по программе «Болашақ» в Германии, Англии, Австрии.

В числе номинантов конкурса также спортивная семья Мухиных из Сандыктауского района, Касымовых и Жумановых из Астраханского района, Валеевых из Атбасара и Бекмухановых из Зерендинского района. С приветственным словом к победителям конкурса обратилась заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен.

Церемонию чествования завершила концертная программа, подготовленная артистами областной филармонии.



