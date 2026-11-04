Бриллианты подешевели на фоне роста запасов

Цены на бриллианты в октябре снизились после роста в сентябре и августе на фоне увеличения запасов в тех категориях, где ранее был значительный ценовой прирост, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк Rapaport Trade Diamond Index (RAPI), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Индекс, отслеживающий цены предложения на круглые бриллианты (характеристики цвета D-H, чистоты IF-VS2), для камней весом 1 карат снизился на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. С начала года индекс для таких камней опустился на 6,5%.

RAPI для бриллиантов 0,3 карата упал в октябре на 5,5% после роста на 3,2% в сентябре, для бриллиантов 0,5 карата - упал на 2,3% после роста на 2,5% в сентябре. При этом с начала года индекс для бриллиантов весом 0,3 карата по-прежнему показывает рост на 8,8%. Индекс для бриллиантов 0,5 карата с начала года выше на 3,4%.

Только бриллианты весом 3 карата в сентябре избежали падения, продемонстрировав рост на 0,9%. С начала года RAPI на такие камни выше на 0,4%.

На цены бриллиантов менее 1 карат оказывает давление рост товарных запасов: в период с 1 июня по 1 ноября количество круглых бриллиантов весом 0,3 карата, соответствующих стандартам Rapaport (RAPI), на торговой платформе Rapaport Trade увеличилось на 165%. Аналогичная, хотя и менее выраженная тенденция наблюдалась в сегменте круглых бриллиантов весом от 0,4 до 0,99 карата.

Увеличение предложения было обусловлено двумя факторами, поясняет Rapaport. Во-первых, производители нарастили выпуск камней таких размеров, реагируя на восстановление рынка, которое происходило в период с апреля по сентябрь. Во-вторых, огранщики возобновили сертификацию бриллиантов весом 0,3 карата- ранее, в период низких цен, они зачастую отказывались от получения сертификатов для камней этого размера. Спрос на бриллианты весом 1 карат оставался стабильным или несколько ослаб, в то время как сегмент камней весом от 2 карат демонстрировал устойчивость.

Спрос на алмазное сырье снизился, поскольку индийские гранильные предприятия готовились к закрытию на срок от 15 до 30 дней в связи с праздником Дивали, который пришелся на 8 ноября. В результате объемы продаж на октябрьском сайте компании De Beers оказались невысокими; кроме того, многие клиенты увеличили закупки ранее - в июле, когда De Beers снизила цены, говорится в пресс-релизе. Этот перерыв позволит производителям привести свои товарные запасы в равновесие.

Бренды роскошных ювелирных изделий продолжают опережать рынок бриллиантов: компании LVMH и Kering отчитались о сильных результатах в своих ювелирных подразделениях по итогам третьего квартала, напоминает Rapaport.