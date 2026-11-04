Бриллианты подешевели на фоне роста запасов

Экономика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Цены на бриллианты в октябре снизились после роста в сентябре и августе на фоне увеличения запасов в тех категориях, где ранее был значительный ценовой прирост, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк Rapaport Trade Diamond Index (RAPI), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Индекс, отслеживающий цены предложения на круглые бриллианты (характеристики цвета D-H, чистоты IF-VS2), для камней весом 1 карат снизился на 0,9% после роста на 0,3% в сентябре. С начала года индекс для таких камней опустился на 6,5%.

RAPI для бриллиантов 0,3 карата упал в октябре на 5,5% после роста на 3,2% в сентябре, для бриллиантов 0,5 карата - упал на 2,3% после роста на 2,5% в сентябре. При этом с начала года индекс для бриллиантов весом 0,3 карата по-прежнему показывает рост на 8,8%. Индекс для бриллиантов 0,5 карата с начала года выше на 3,4%.

Только бриллианты весом 3 карата в сентябре избежали падения, продемонстрировав рост на 0,9%. С начала года RAPI на такие камни выше на 0,4%.

На цены бриллиантов менее 1 карат оказывает давление рост товарных запасов: в период с 1 июня по 1 ноября количество круглых бриллиантов весом 0,3 карата, соответствующих стандартам Rapaport (RAPI), на торговой платформе Rapaport Trade увеличилось на 165%. Аналогичная, хотя и менее выраженная тенденция наблюдалась в сегменте круглых бриллиантов весом от 0,4 до 0,99 карата.

Увеличение предложения было обусловлено двумя факторами, поясняет Rapaport. Во-первых, производители нарастили выпуск камней таких размеров, реагируя на восстановление рынка, которое происходило в период с апреля по сентябрь. Во-вторых, огранщики возобновили сертификацию бриллиантов весом 0,3 карата- ранее, в период низких цен, они зачастую отказывались от получения сертификатов для камней этого размера. Спрос на бриллианты весом 1 карат оставался стабильным или несколько ослаб, в то время как сегмент камней весом от 2 карат демонстрировал устойчивость.

Спрос на алмазное сырье снизился, поскольку индийские гранильные предприятия готовились к закрытию на срок от 15 до 30 дней в связи с праздником Дивали, который пришелся на 8 ноября. В результате объемы продаж на октябрьском сайте компании De Beers оказались невысокими; кроме того, многие клиенты увеличили закупки ранее - в июле, когда De Beers снизила цены, говорится в пресс-релизе. Этот перерыв позволит производителям привести свои товарные запасы в равновесие.

Бренды роскошных ювелирных изделий продолжают опережать рынок бриллиантов: компании LVMH и Kering отчитались о сильных результатах в своих ювелирных подразделениях по итогам третьего квартала, напоминает Rapaport.

 

#роскошь #цена #бриллианты

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