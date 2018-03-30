Британец два года спал в одной комнате с телом умершего брата

Полиция Ливерпуля обнаружила тело мужчины, который умер в 2015 году. Все это время в одной комнате с трупом проживал брат покойного, который просто накрыл мертвого родственника одеялами. На вопрос полиции о местонахождении брата Дональд Поллард ответил, что он умер и лежит на втором этаже, передает Life.ru
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Как сообщает The Mirror, Дональд был самым старшим из четырех братьев и сестер. Когда их общие родители умерли, а другие брат и сестра переехали, Дональду пришлось ухаживать за своим братом-инвалидом Стивеном. Он провел с ним почти всю жизнь и решил не отпускать после смерти. Мужчину обвинили в предотвращении законного захоронения и в присвоении пособия родственника.
"Я просто хотел, чтобы Стивен все еще был со мной", – сообщил Дональд Поллард на заседании королевского суда в Ливерпуле.
Суд не нашел подтверждения мошенничества со стороны Полларда, потому что тот не растратил деньги, которые выделяло государство мертвому брату. За непогребение тела мужчине все равно грозит год тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев, а также 20-дневная психологическая реабилитация. Сейчас Дональд Поллард хранит в своем доме уже прах мертвого родственника.