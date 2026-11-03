Британец совершил кругосветное путешествие пешком за 28 лет

Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего пешего кругосветного путешествия, в ходе которого он преодолел около 50 тыс. км, пройдя через четыре континента и 30 стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Бушби отправился в путь из чилийского города Пунта-Аренас в ноябре 1998 года и поставил задачу обойти мир без использования транспорта. За время путешествия он пересек Берингов пролив по льду, а также вплавь преодолел Каспийское море и Ла-Манш.

Маршрут неоднократно прерывался из-за финансового кризиса 2008 года, пандемии COVID-19 и сложностей с получением виз. Почти десять лет заняло прохождение российского участка пути.

На финише путешественник вернулся в родной город Халл на севере Англии, где его встретили родственники, жители города и представители СМИ.

По словам Бушби, после завершения маршрута он планирует сосредоточиться на новых проектах, публичных выступлениях и работе над продолжением своих мемуаров. Кроме того, немецкий режиссер Вернер Херцог снимает документальный фильм о его путешествии.