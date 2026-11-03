Британия ужесточает правила для иммигрантов

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд обнародовала план реформы иммиграционного законодательства, согласно которому отныне большинству легальных иммигрантов, чтобы ходатайствовать о постоянном виде на жительство, ILR, нужно будет прожить в стране минимум десять лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Нелегалам и беженцам придется ждать двадцать или даже тридцать лет.

Сейчас иммигранты в Британии в большинстве случаев могут ходатайствовать об ILR, легально прожив в стране пять лет.

Британский постоянный вид на жительство (ILR, indefinite leave to remain) дает право бессрочно жить, работать или учиться в стране, получать любые пособия и претендовать на социальное жилье.

По новым правилам, о которых рассказала Шабана Махмуд, в обозримом будущем — точный срок пока не назван — будет введен базовый десятилетний срок подачи ходатайства об ILR, который может сокращаться или увеличиваться в зависимости от того, насколько полезен иммигрант для Британии и насколько он интегрирован в британское общество.

Так, люди, зарабатывающие больше 50 тысяч фунтов в год (3293 фунта или 4419 долларов на руки в месяц), смогут по-прежнему подаваться на ILR, прожив в Британии пять лет.

Тем, кто зарабатывает больше 125 тысяч фунтов в год (почти семь тысяч фунтов на руки в месяц), отныне будет разрешено ходатайствовать о постоянном виде уже через три года.

С другой стороны, если иммигрант получает определенные виды пособий или нарушил визовые правила, срок ожидания ему может быть увеличен до двадцати лет.

Такой же срок будет введен для нелегальных иммигрантов (в правительственном документе о реформе они названы беженцами), приплывших в Британию в лодках по морю, но устроившихся на работу или пошедших учиться.

Тем иммигрантам, которые прибыли в страну нелегально, не работают и не учатся, придется ждать момента, когда они смогут просить об ILR, целых тридцать лет.

Кроме того, ходатайствующий об ILR не должен иметь судимостей и долгов перед британским государством, должен последние минимум три года платить налоги, сдать экзамен по английскому языку и ныне существующий экзамен на знание британского законодательства, истории и культуры — «Life in the UK».

Министр Шабана Махмуд заявила, что эти новые правила позволят британскому государству сэкономить миллиарды фунтов на пособиях иммигрантам.

Как напоминает политический обозреватель ВВС Крис Мейсон, в прошлом году Шабана Махмуд заявила, что с иммиграцией пора что-то делать, поскольку с 2021 по 2024 год население страны выросло за счет иммиграции — в основном легальной — на 2,6 млн человек.

«Примерно каждый тридцатый житель нашей страны приехал в эти четыре года», — сказала министр Махмуд. Поэтому, по ее мнению, действовать надо быстро, потому что очень скоро большая часть этих новоприбывших получит право ходатайствовать о постоянном виде на жительство, ILR.

«Низкооплачиваемые мигранты, которые привозят за собой неработающих членов семей и детей, скорее всего, потребуют от Соединенного Королевства больших фискальных трат, — говорила тогда Махмуд. — Поэтому будет правильно, если мы введем более строгие требования в отношении этой категории до того, как они получат право на постоянный вид. По нынешним правилам они обычно получают право на пособия и социальное жилье через пять лет после приезда».

По официальным данным, иммиграция в Британию достигла пика — почти миллион человек — в 2023 году. Это был результат политики правительства консерватора и брекситера Бориса Джонсона, которое, завершив процесс выхода из Евросоюза, закрыло тем самым и возможность свободно селиться в Британии для граждан стран ЕС, но параллельно упростило визовые правила для остального мира.

Сейчас, по оценкам МВД и Национального статистического управления (ONS) Великобритании, сальдо миграции в Британию постоянно и быстро снижается: в 2025 году оно сократилось по сравнению с 2024 годом вдвое и составило всего 117 тысяч человек.

Численность населения Великобритании сейчас составляет около 70 млн человек. С 2004 года, с момента большого расширения Евросоюза на Восточную Европу, население страны выросло — в основном за счет иммиграции — почти на 11 миллионов.

 

#закон #Британия #Мигрант

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