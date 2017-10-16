В мире
Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара
Жительница Великобритании выставила на продажу свой трехкомнатный дом в центре Лондона за символическую цену в три доллара. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Дом находится в двух минутах от Темзы. Также внутри него расположен небольшой сад, а на кухне сделан новый ремонт. По словам женщины, она устала искать покупателей через различные брокерские фирмы, поэтому решила сама продать жилье на одном из интернет-сайтов.

При помощи интернет-ресурса дом выставлен на своеобразные торги, где минимальная стоимость лота составляет три доллара. Таким образом женщина планирует набрать действительно стоящую сумму, за которую она готова попрощаться с жильем.

Британка намерена повторить предыдущий случай, который также произошел в Соединенном Королевстве в мае этого года. Тогда владелец жилья продал свою квартиру за 1,5 млн долларов США при первоначальной цене лота в 5 долларов.

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