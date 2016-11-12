Общество
Британские дипломаты дают казахстанцам видеоуроки по кулинарии
Посольство Великобритании в Казахстане запускает цикл коротких видеоуроков на кулинарную тематику, передает Kazpravda.kz.

В частности, они поделятся рецептами британской кухни.

Первый урок провел военный атташе Посольства Великобритании в РК Джонни Дарта. Он рассказал, как приготовить блюдо "Hearts and carrots" – "Сердце и морковь", рецепт которого он узнал от своего отца.

Для приготовления потребуются следующие ингредиенты: 6 сердец ягненка, 1 кг моркови, 1 гол. лука, 1 гол. чеснока, 150 мл белого сухого вина, 100 гр слив. масла, пучок петрушки, 4 ст. л. воды, пучок сухих душистых трав (к примеру, лавровый лист, тимьян, шалфей), соль, перец.

В качестве гарнира можно подать картофельное пюре.



Если вы будете использовать обычную морковь, дипломат советует порезать ее на несколько частей.

Сердце необходимо оставить под холодной проточной водой на 2 часа. Затем отделить от прожилок.

5826ff9dea7461478950813.jpg

Потушить сердечки в сливочном масле (использовать только часть масла) до покрытия румяной корочкой.

5826ffe8a589a1478950888.jpg

Лук измельчить, у моркови срезать концы.

582700422ea1c1478950978.jpg

Добавить морковь к сердцу и потушить минут 5-7. Затем добавить лук, потушить, пока лук не станет прозрачным.

5827008353d061478951043.jpg

Добавить к сердцу измельченный чеснок, пакетик с сухими травами, вино. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовой шкаф на 25-30 минут при 180°C.

5827009bbba711478951067.jpg

Измельчить петрушку.

582700c4208151478951108.jpg

Выложить сердце и овощи, процедить соус через сито.

582700f7bb54f1478951159.jpg

Приятного аппетита!

5827011fb33821478951199.jpg

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Экономика , Общество
Глава Минторговли обсудил с бизнесом вопросы отрасли и возм…
Общество
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Общество
Глава общественных объединений Экибастуза присвоил 10 млн т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]