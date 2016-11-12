Британские дипломаты дают казахстанцам видеоуроки по кулинарии
Посольство Великобритании в Казахстане запускает цикл коротких видеоуроков на кулинарную тематику, передает Kazpravda.kz.
В частности, они поделятся рецептами британской кухни.
Первый урок провел военный атташе Посольства Великобритании в РК Джонни Дарта. Он рассказал, как приготовить блюдо "Hearts and carrots" – "Сердце и морковь", рецепт которого он узнал от своего отца.
Для приготовления потребуются следующие ингредиенты: 6 сердец ягненка, 1 кг моркови, 1 гол. лука, 1 гол. чеснока, 150 мл белого сухого вина, 100 гр слив. масла, пучок петрушки, 4 ст. л. воды, пучок сухих душистых трав (к примеру, лавровый лист, тимьян, шалфей), соль, перец.
В качестве гарнира можно подать картофельное пюре.
Если вы будете использовать обычную морковь, дипломат советует порезать ее на несколько частей.
Сердце необходимо оставить под холодной проточной водой на 2 часа. Затем отделить от прожилок.
Потушить сердечки в сливочном масле (использовать только часть масла) до покрытия румяной корочкой.
Лук измельчить, у моркови срезать концы.
Добавить морковь к сердцу и потушить минут 5-7. Затем добавить лук, потушить, пока лук не станет прозрачным.
Добавить к сердцу измельченный чеснок, пакетик с сухими травами, вино. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовой шкаф на 25-30 минут при 180°C.
Измельчить петрушку.
Выложить сердце и овощи, процедить соус через сито.