Британские рыбаки рассказали о пойманной в сеть российской подлодке

Британские моряки с рыболовецкого траулера "Карен" заявили, что зацепили тралом подлодку у берегов Северной Ирландии, недалеко от города Ардглас, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Они считают, что субмарина была российской.
По словам главы Ассоциации рыбопромышленников Северной Ирландии Дика Джеймса, на скорости 10 узлов (около 18,5 километра в час) трал зацепился за неизвестный подводный объект, при этом высвободить судно удалось, лишь перерубив канаты, которыми сеть была привязана к нему. Корабль получил при инциденте значительные повреждения, вынужден был прервать плавание и возвратиться в порт.
В минобороны Великобритании отказались сообщить, проводились ли какие-нибудь маневры в районе инцидента. Однако, как отмечает издание, по действующим правилам корабли Королевского флота обязаны в таких случаях проверять, не угрожает ли другому судну опасность. Члены экипажа "Карен" не видели подлодку ни до, ни после инцидента.
Джеймс отметил, что ранее в этом районе моряки отмечали активность российских субмарин в связи с проходящими учениями НАТО. С 13 по 16 апреля в Шотландии проводятся маневры Joint Warrior с участием 12 стран Североатлантического альянса, а также Финляндии и Швеции.
14 апреля в районе военно-морских учений НАТО были замечены два российских бомбардировщика Ту-95МС. С шотландской авиабазы Лоссимут для сопровождения самолетов были подняты перехватчики типа "Тайфун".
13 апреля министерство обороны РФ заявило, что российские специалисты в этот период будут инспектировать данный район, основываясь на Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе мероприятия инспекторы посетят полигоны, а также получат информацию от командования о проводимой деятельности.