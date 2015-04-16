Британские рыбаки рассказали о пойманной в сеть российской подлодке

В мире
Британские моряки с рыболовецкого траулера "Карен" заявили, что зацепили тралом подлодку у берегов Северной Ирландии, недалеко от города Ардглас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Они считают, что субмарина была российской.

По словам главы Ассоциации рыбопромышленников Северной Ирландии Дика Джеймса, на скорости 10 узлов (около 18,5 километра в час) трал зацепился за неизвестный подводный объект, при этом высвободить судно удалось, лишь перерубив канаты, которыми сеть была привязана к нему. Корабль получил при инциденте значительные повреждения, вынужден был прервать плавание и возвратиться в порт.

В минобороны Великобритании отказались сообщить, проводились ли какие-нибудь маневры в районе инцидента. Однако, как отмечает издание, по действующим правилам корабли Королевского флота обязаны в таких случаях проверять, не угрожает ли другому судну опасность. Члены экипажа "Карен" не видели подлодку ни до, ни после инцидента.

Джеймс отметил, что ранее в этом районе моряки отмечали активность российских субмарин в связи с проходящими учениями НАТО. С 13 по 16 апреля в Шотландии проводятся маневры Joint Warrior с участием 12 стран Североатлантического альянса, а также Финляндии и Швеции.
14 апреля в районе военно-морских учений НАТО были замечены два российских бомбардировщика Ту-95МС. С шотландской авиабазы Лоссимут для сопровождения самолетов были подняты перехватчики типа "Тайфун".

13 апреля министерство обороны РФ заявило, что российские специалисты в этот период будут инспектировать данный район, основываясь на Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе мероприятия инспекторы посетят полигоны, а также получат информацию от командования о проводимой деятельности.

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