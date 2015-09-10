Британские ученые определили запах смерти

Общество
Фото: Анатолий Зернин/"Коммерсантъ"
Ученые из Великобритании выяснили, какой запах имеет труп человека сразу после смерти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Об этом исследователи рассказали на Британском фестивале науки в городе Брэдфорд, сообщается на сайте TechTimes.

Специалисты пришли к выводу, что непосредственно перед началом разложения тканей организма тело человека пахнет свежескошенной травой, а также свежей рыбой.

Среди выделяемых после смерти соединений исследователи называют гексанал (именно за счет него свежескошенная трава имеет характерный аромат), а также индол (отличающийся резким ароматом) и триметиламин (с ароматом свежей рыбы).
К данным выводам ученые пришли, исследовав несколько забитых свиных туш. Эксперты поместили их в герметичные пространства, из которых периодически забирали пробы воздуха. Полученные показатели они сравнивали с запахами живого человека.

Специалисты полагают, что их исследование может оказаться полезным для криминалистов и их собак, которых ученые предлагают натренировать на поиск недавно умерших людей.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Новые подходы к профессии
Учиться делать правильный выбор
Рождение диалога
Құлагер казахского кино
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
В ожидании нейрохирурга
Символ гражданского согласия
Ранняя диагностика спасает жизни
Создается технопарк
Выбор молодых
С учетом современных градостроительных тенденций
В приоритете – здоровье людей
Призыв к сотрудничеству и ответственности
Общие подходы повышают эффективность
Инвестиции превращаются в производства
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Реальность, призывающая к действиям
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане
Все внимание – ветеранам
Партия AMANAT провела встречу с энергетиками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]