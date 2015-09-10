Британские ученые определили запах смерти

Ученые из Великобритании выяснили, какой запах имеет труп человека сразу после смерти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Об этом исследователи рассказали на Британском фестивале науки в городе Брэдфорд, сообщается на сайте TechTimes.
Специалисты пришли к выводу, что непосредственно перед началом разложения тканей организма тело человека пахнет свежескошенной травой, а также свежей рыбой.
Среди выделяемых после смерти соединений исследователи называют гексанал (именно за счет него свежескошенная трава имеет характерный аромат), а также индол (отличающийся резким ароматом) и триметиламин (с ароматом свежей рыбы).
К данным выводам ученые пришли, исследовав несколько забитых свиных туш. Эксперты поместили их в герметичные пространства, из которых периодически забирали пробы воздуха. Полученные показатели они сравнивали с запахами живого человека.
Специалисты полагают, что их исследование может оказаться полезным для криминалистов и их собак, которых ученые предлагают натренировать на поиск недавно умерших людей.
