Британский миллиардер готовится совершить полет в космос на своем корабле

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Британский предприниматель Ричард Брэнсон рассчитывает, что уже в течение семи месяцев сможет совершить суборбитальный космический полет на разрабатываемом его фирмой корабле. Об этом бизнесмен заявил в субботу во время выступления на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.



Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат должен вскоре совершить и суборбитальный космический полет. По мнению предпринимателя, это может произойти в течение трех или четырех месяцев.

"А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам", – добавил Брэнсон.

Модель Unity была представлена в феврале текущего года, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября. Модель создали взамен образца, разбившегося примерно полтора года назад. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise, которая разбилась в пустыне Мохаве на юге Калифорнии в октябре 2014 года при выполнении испытательного полета. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства ЧП, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.

В результате катастрофы один из пилотов погиб, другой получил ранения. Свой первый пилотируемый полет над пустыней в Калифорнии, преодолев звуковой барьер, аппарат Enterprise совершил в апреле 2013 года. Представители Virgin Galactic заверяют, что после катастрофы сделали необходимые выводы и новая модель стала значительно безопаснее предшественницы.

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