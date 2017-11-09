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​Британский опыт пригодится
Дина Махамбетова

В рамках визита делегации МФЦА в Великобританию соглашение подписали управляющий финцентром Кайрат Келимбетов, директор по политике и стратегии TheCityUK Гэри Кэмпкин и гендиректор Лондонской фондовой биржи – директор по международному развитию Никхил Рати.

Британские коллеги намерены поделиться опытом в рамках программы профессиональной подготовки, где рассматриваются примеры лучших практик регулирования и проведения лис­тинга. По словам управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова, Лондонский финансовый центр – давний партнер Казахстана.

– Мы очень рады развитию сотрудничества с Лондонской фондовой биржей и Сити Лондона. Как вы знаете, Казахстан первым на постсоветском пространстве в рамках МФЦА применит английское право. Это большое достижение, – отметил глава МФЦА.

В свою очередь руководитель международного подразделения первичных рынков Лондонской фондовой биржи Роберт Барнс назвал привилегией работу с МФЦА и Сити Лондона.

– Мы горды тем, что МФЦА выбрал Академию Лондонской фондовой биржи для обучения и обмена опытом. Подписание сог­лашения – первый конкретный шаг в развитии нашего сотрудничества, – отметил он.

Напомним, о создании биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX) было объявлено в конце октября. Ее основными стратегическими партнерами стали Шанхайская фондовая биржа, с которой зак­лючено акционерное соглашение, и NASDAQ, предоставившая техническую платформу.

Биржа МФЦА станет основной площадкой по проведению приватизации наиболее инвес­тиционно привлекательных компаний АО «Самрук-Казына» и откроет мировому инвестиционному сообществу большой и перспективный рынок Евразии, а странам континента – доступ к мировым рынкам капитала. Наряду с биржей МФЦА намерен развивать локальный рынок капитала с помощью независимого регулятора, английского права и других конкурентных преимуществ. 

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