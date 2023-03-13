Британское издательство Ladybird Books решило проверить некоторые детские сказки на соответствие трендам и реалиям современной жизни, пишет Daily Mail
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По мнению экспертов, проблема старых сказок заключается в том, что среди их героев нет должного разнообразия. В основном они все светловолосые и голубоглазые.
Кроме того, аналитики говорят о классовой дискриминации из-за социального положения принцев и принцесс, об эйджизме, поскольку злодеи обычно старые, и об отсутствии расового разнообразия.
Также под цензуру может попасть «любовь с первого взгляда», когда герои влюбляются друг в друга еще до того, как заговорят. Мол, такие образы могут внушить детям, что одна только красивая внешность делает кого-то достойным внимания и романтики.
При этом аналитики уверены, что такая «нормализация» не повредит повествованию.