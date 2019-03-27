Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit
Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit. Заявление правительства, появившееся во вторник вечером на сайте парламента страны, стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства, передает Tass.ru.
"Правительство не будет отзывать статью 50 [Лиссабонского договора о Европейском союзе]. Мы будет уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход нашей страны из Европейского союза, – говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit. – Правительство признает, что петиция получила существенную поддержку. Вместе с тем, почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, приняли участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться".
В заявлении подчеркивается, что консервативное правительство не будет нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии.
Рекордная поддержка
Ходатайство об отмене Brexit и сохранении членства Великобритании в ЕС получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании. Сбор подписей под петицией был начат 20 февраля. К 18 марта она собрала 10 тыс. подписей, к 20 марта их число превысило 100 тыс., а уже на следующий день перевалило за 2 млн.
Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте. Никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены, однако парламент 1 апреля будет обязан провести дебаты по вопросу об отмене Brexit.
По итогам проведенного в июне 2016 года референдума, на который был поставлен вопрос о необходимости выхода Великобритании из европейского сообщества, 17,4 млн британцев (51,9% голосовавших) высказались за проведение Brexit. 16,1 млн человек (48,1%) проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС.
По данным опроса, опубликованным социологической службой YouGov, на прошлой неделе, сейчас 61% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство не выходило из Евросоюза, в то время как 39% готовы поддержать "развод" Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте соглашения о Brexit, утвержденном Евросоюзом, но пока так и не получившем одобрения британского парламента.
Судьба Brexit
В связи с тем, что Палата общин дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект сделки с ЕС, в четверг 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.
Как признают в самом правительстве, при сохранении текущего расклада сил в Палате общин, депутаты едва ли одобрят соглашение. Под вопросом остается и проведение самого голосования, поскольку на прошлой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения.