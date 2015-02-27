Британскому певцу дали 16 лет за педофилию

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Британский исполнитель Гари Глиттер осужден на 16 лет тюремного заключения за сексуальные отношения с несовершеннолетними, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Такой вердикт вынес Королевский суд лондонского района Саутворк. Об этом пишет The Daily Mirror.

Судом признаны акты насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек, в одном из случаев была совершена попытка насилия над ребенком, не достигшим 13 лет.

70-летний Глиттер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, однако не выразил никаких эмоций во время объявления приговора. Судья отметил, что не видит раскаяния в глазах Глиттера.

"Всем девочкам вы нанесли непоправимый ущерб только потому, что хотели получить сексуальное удовлетворение. Я выношу приговор по преступлению, совершенному много лет назад. Тогда наказание было менее строгим, и мы вынуждены следовать букве закона того времени. Сейчас за эти преступления он получил бы пожизненное", – подчеркнул судья.

В 1999 году певец был осужден на четыре месяца условно за хранение детских порнографических снимков. В 2006 он попал на три года во вьетнамскую тюрьму за педофилию.

Глиттер, настоящее имя которого Пол Гэдд, был на пике популярности в 70-х годах. Он считается основоположником глэм-рока – ритмичного рок-н-ролла с элементами эстрады.

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