Британскому певцу дали 16 лет за педофилию

Британский исполнитель Гари Глиттер осужден на 16 лет тюремного заключения за сексуальные отношения с несовершеннолетними, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Такой вердикт вынес Королевский суд лондонского района Саутворк. Об этом пишет The Daily Mirror.
Судом признаны акты насилия в отношении трех несовершеннолетних девочек, в одном из случаев была совершена попытка насилия над ребенком, не достигшим 13 лет.
70-летний Глиттер не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, однако не выразил никаких эмоций во время объявления приговора. Судья отметил, что не видит раскаяния в глазах Глиттера.
"Всем девочкам вы нанесли непоправимый ущерб только потому, что хотели получить сексуальное удовлетворение. Я выношу приговор по преступлению, совершенному много лет назад. Тогда наказание было менее строгим, и мы вынуждены следовать букве закона того времени. Сейчас за эти преступления он получил бы пожизненное", – подчеркнул судья.
В 1999 году певец был осужден на четыре месяца условно за хранение детских порнографических снимков. В 2006 он попал на три года во вьетнамскую тюрьму за педофилию.
Глиттер, настоящее имя которого Пол Гэдд, был на пике популярности в 70-х годах. Он считается основоположником глэм-рока – ритмичного рок-н-ролла с элементами эстрады.