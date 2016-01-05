Британцы будут учиться работать со школьной скамьи

Собственно, должна ли карьера быть основной целью образования? Любопытную дискуссию на эту тему устроили генеральный директор британской организации «Молодое предприятие» Майкл Мерсиека и директор Дурхэмской школы Киран Маклафлин.
Маклафлин уверен, что именно качественное образование должно быть приоритетом в обучении, а не какие-либо другие цели:
- Время, в котором мы живем, считается временем различных графиков, задач и таблиц. Это хорошо, однако, нужно давать знания, в первую очередь, о культуре, об истории и об интеллектуальном развитии нашей цивилизации, - призывает он. – Наибольшего величия достигли те цивилизации, которые уделяли повышенное внимание непосредственно процессу обучения. Чтобы продолжать прогрессировать, мы должны взять за основу знания и опыт наших предков, - считает Маклафлин. По мнению педагога, есть еще одна причина для того, чтобы обучение оставалось обучением в чистом виде.
- Обучение – это очень веселый и увлекательный процесс. Любой человек, который когда-либо обучал ребенка езде на велосипеде, разъяснял теорему Пифагора или объяснял, почему вымерли динозавры, помнит тот радостный блеск в глазах ребенка при восприятии новой информации, - продолжает Маклафлин. – Эти моменты «Эврика», как я их называю, являются причиной, по которой преподаватели так любят свою работу. Жажда к знаниям заложена природой в каждом человеке, благодаря ей мы становимся духовно богаче.
У Майкла Мерсиеки свой взгляд на это. По его мнению, современные требования намного жестче, чем они были ранее, и студентам необходимо осознавать это.
- Сегодняшние работодатели являются жесткими селекционерами и очень критично подходят к выбору подходящей кандидатуры. Это во многом обосновано тем, что у работодателя сегодня есть возможность выбирать не только из числа своих сограждан, но и за пределами своей страны, - комментирует Майкл. – Обучающиеся должны очень аккуратно подходить к выбору будущей профессии, поскольку ученая степень в археологии может быть не так выгодна, как карьера в области машиностроения, к примеру. Это огромный риск, но это реалии нашего времени. Не нужно идти в университет лишь для того, чтобы обучаться. Много полезной информации можно получить и он-лайн. Для чего вы идете в университет и получаете ученую степень? В первую очередь для того, чтобы устроиться на работу. Академическое образование обязательно нужно дополнить упражнениями и задачами для развития необходимых в работе навыков.
Напомним, похожий вопрос вставал и в Казахстане летом 2015 года в рамках IV Евразийского форума лидеров высшего образования, когда были озвучены результаты опроса работодателей в 2014 году. Тогда большинство рекрутеров высказало обеспокоенность качеством образования, полученным в отечественных ВУЗах.
- Взаимодействие учебного заведения и производства пока еще не достигло уровня совпадения ожиданий обоих сторон. Продолжается спор, каким должен быть выпускник, иногда он не соответствует тем требованиям, которые предъявляет работодатель", - подвел тогда итоги форума министр образования и науки РК Аслан Саринжипов.
(использована информация с сайта «The
Daily
Telegraph» http://www.matritca.kz/top/22173-vypusknik-inogda-ne-sootvetstvuet-trebovaniyam-kotorye-predyavlyaet-rabotodatel-aslan-sarinzhipov.html
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