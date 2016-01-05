Британцы будут учиться работать со школьной скамьи

В мире
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Азамат Сыздыкбаев
urday.ru
В последние несколько лет много говорится о подготовке молодых специалистов к работе. Различные бизнес группы в Великобритании, включая Британскую торговую палату, призывают школы к совместной работе по привитию ученикам навыков, необходимых в работе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Должна ли карьера быть основной целью образования?" –  на эту тему устроили дискуссию генеральный директор британской организации "Молодое предприятие" Майкл Мерсиека и директор Дурхэмской школы Киран Маклафлин.

Маклафлин уверен, что именно качественное образование должно быть приоритетом в обучении, а не какие-либо другие цели. " Время, в котором мы живем, считается временем различных графиков, задач и таблиц. Это хорошо, однако, нужно давать знания, в первую очередь, о культуре, об истории и об интеллектуальном развитии нашей цивилизации", – призывает он. 

По его убеждениям, наибольшего величия достигли те цивилизации, которые уделяли повышенное внимание непосредственно процессу обучения. "Чтобы продолжать прогрессировать, мы должны взять за основу знания и опыт наших предков", – считает Маклафлин.

По мнению педагога, есть еще одна причина для того, чтобы обучение оставалось обучением в чистом виде. "Обучение – это очень веселый и увлекательный процесс. Любой человек, который когда-либо обучал ребенка езде на велосипеде, разъяснял теорему Пифагора или объяснял, почему вымерли динозавры, помнит тот радостный блеск в глазах ребенка при восприятии новой информации. Эти моменты "Эврика", как я их называю, являются причиной, по которой преподаватели так любят свою работу. Жажда к знаниям заложена природой в каждом человеке, благодаря ей мы становимся духовно богаче", – подчеркнул Маклафлин.

В свою очередь, по мнению Мерсиеки, современные требования работодателей намного жестче, чем они были ранее, и студентам необходимо осознавать это. Это во многом обосновано тем, что у работодателя сегодня есть возможность выбирать не только из числа своих сограждан, но и за пределами своей страны. 
"Обучающиеся должны очень аккуратно подходить к выбору будущей профессии, поскольку ученая степень в археологии может быть не так выгодна, как карьера в области машиностроения, к примеру. Это огромный риск, но это реалии нашего времени. Не нужно идти в университет лишь для того, чтобы обучаться. Много полезной информации можно получить и он-лайн. Для чего вы идете в университет и получаете ученую степень? В первую очередь для того, чтобы устроиться на работу. Академическое образование обязательно нужно дополнить упражнениями и задачами для развития необходимых в работе навыков", – заключил гендиректор.

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