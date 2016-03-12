​Британцы готовятся к универсиаде

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Абзал КАМБАР

– Мы на стадии определения спортсменов, которые будут участвовать в универсиаде. Также мы работаем со спортивными федерациями Великобритании, которые помогают нам в планировании тренировок и подготовке к предстоящим соревнованиям в Алматы. Так, мужская сборная по хоккею с шайбой провела свои первые тренировки еще в январе, – сообщил представитель Союза университетов и колледжей Великобритании Нил Роджерс.

Представители спортивного студенческого сообщества Туманного Альбиона подчеркнули, что «Алматы будет новым и интересным местом проведения соревнований, так как последние две универсиады в Гранаде (2015) и Трентино (2013) находились ближе к Великобритании и имели более знакомую среду для наших спортсменов».

Спешим на стадионы

Сегодня стартуют игры национального первенства по футболу среди команд Премьер-лиги. Встречи первого тура пройдут в два дня – субботу и воскресенье. В связи с этим Профессиональной футбольной лигой согласно регламенту было определено время начала матчей первого этапа.

Так, действующий чемпион Казахстана ФК «Астана» начнет защиту титула сегодня домашним матчем против карагандинского «Шахтера». Эта игра начнется в 16.00. В этот же день на 15.00 намечен старт и двух других матчей: талдыкорганский «Жетысу» примет «Атырау», а «Тараз» – алматинский «Кайрат».

Остальные игры тура пройдут в воскресенье и нач­нутся в одно время – в 15.00. «Ордабасы» в Шымкенте сыграет с «Актобе», павлодарский «Иртыш» дома примет кокшетауский «Окжетпес», костанайский «Тобол» – уральский «Акжайык».

Казахстанское трио на Индиан-Уэллс

Казахстанские теннисистки Зарина Дияс, Ярослава Шведова и Юлия Путинцева пробились во второй круг одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллс (США) с призовым фондом более 6,8 млн долларов.

В матче первого круга Зарина обыграла американку Джейм Лоб – 6:1, 6:4 и теперь встретится с именитой белорусской спортсменкой Викторией Азаренко. В свою очередь Ярослава на первом этапе победила представительницу Чехии Кристину Плискову – 6:3, 6:7, 7:5 и во втором круге сыграет с 11-й ракеткой турнира, еще одной чешкой Люси Сафаровой. А вот Юля одолела в первом круге, неожиданно для всех разгромила очень сильную теннисистку из Китая Шуа Пенг – 6:0, 6:1. Соперницей этой казахстанки по второму кругу стала 27-я ракетка турнира, француженка Кристин Младенович.

Кроме того, в парном разряде этих же соревнований Шведова в дуэте с представительницей Венгрии Тимеей Бабош вышла во второй круг, обыграв дуэт Дарья Джурак (Хорватия)/;Лаура Сейгемунд (ФРГ) – 6:4, 6:2. Во втором круге казахстанско-венгерская пара встретится с китаянками Ю-Фан Кси и Сайсай Женг.

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