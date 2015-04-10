Британцы нашли нефть 817 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

В то же время компания указывает, что извлечь удастся только от 3 до 15% от общего объема нефти в месторождении. Большая часть углеводородов находится на глубине от 700 до 900 м.

«По нашему мнению, это открытие – одно из самых важных за последние 30 лет. Оно имеет национальное значение», – приводит газета слова главы UKOG Стивена Сандерсона. Сейчас большая часть британской нефти добывается на шельфе в Северном море. Речь идет об эталонной марке Brent.



Оптимисты из НАСА

Человечество найдет инопланетную жизнь в ближайшие 10–20 лет. С таким прогнозом выступила Эллен Стофан – главный научный советник НАСА, сообщает Space.com.

«Я думаю, мы найдем убедительные признаки жизни за пределами Земли в течение десятилетия. А за 20–30 лет получим четкие доказательства ее существования», – заявила Стофан во время экспертного обсуждения, посвященного поиску обитаемых миров и внеземной жизни. Она добавила, что ученые знают, где и как искать жизнь, а также имеют необходимые для этого технологии.

Бывший астронавт Джон Грансфелд, администратор группы по исследовательским миссиям НАСА, поддержал оптимизм коллеги. Он считает, что признаки жизни будут найдены довольно скоро и в Солнечной системе, и за ее пределами.

Воду, один из компонентов, который считается необходимым для возникновения жизни, удается находить как в Солнечной системе, так и вне ее. Океаны жидкой воды имеются под поверхностью спутников Юпитера – Европы и Ганимеда, а также у луны Сатурна – Энцелада. Ранее Марс тоже был покрыт океаном.



Воришка-вирус

По крайней мере 82 тыс. компьютеров по всему миру заражены вирусом, переводящим электронные средства их владельцев на посторонние счета. Об этом заявило недавно созданное подразделение кибернетической безопасности Токийского управления полиции.

Отмечается, что примерно половина зараженных вирусом машин находится в Японии, а остальные – в странах Европы и Азии. Токийская полиция в настоящее время проверяет случаи незаконных переводов денежных средств пользователей. Она, как сообщает ТАСС, обратилась к местным интернет-провайдерам с рекомендацией по установке соответствующего антивирусного программного обеспечения на компьютерах их клиентов. Вся необходимая информация также передана в Интерпол.

Вирус, носящий название VAWTRAK, был впервые замечен в 2013 году. Злоумышленники распространяли его через рассылку писем с прикрепленными вредоносными архивными файлами. В японской полиции отметили, что ежегодный ущерб от компьютерных вирусов, ворующих средства японских пользователей, превышает 24,1 млрд. долларов.



Впервые за полвека

США констатировали прогресс на встрече американского госсекретаря Джона Керри с главой МИД Кубы Бруно Родригесом, которая состоялась на полях VII Саммита Америк в Панаме. Об этом сообщило агентство Reuters.

Керри и Родригес встречались впервые. Контактов на таком уровне между двумя странами не было последние полвека. В последние месяцы стороны ведут консультации о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств в Вашингтоне и Гаване. США и Куба, как сообщает ТАСС, объявили о намерении нормализовать отношения в середине декабря прошлого года.



Недоступное образование

Лишь половина стран мира достигла намеченной цели – обеспечить всех детей доступом к начальному образованию к 2015 году, говорится в докладе ЮНЕСКО.

В настоящее время около 60 млн. детей в мире до сих пор не получают никакого образования.

В докладе, впрочем, говорится, что успеха добились Афганистан, Непал, Сьерра-Леоне, Руанда, Танзания и Индия. Однако по-прежнему далеки от поставленных целей Нигерия, Пакистан, Эфиопия, Нигер и Чад. Новые цели в сфере образования поставлены на 2030 год, но для их достижения необходимы дополнительные 20 млрд. долларов, отмечают в ЮНЕСКО.



