Британцы назвали благотворительную акцию "Сделай пожертвования, черт возьми", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ежедневную британскую газету The Independent.
Организаторы благотворительного мероприятия удачно использовали игру слов: выражение Gosh в английском языке имеет схожее значение с русским эквивалентом "Черт возьми". GOSH является также аббревиатурой детского госпиталя в Лондоне Great Ormond Street Hospital.
В рамках акции профессиональные художники с детьми создали яркую и сложную анимацию под названием "Трансплантация". По мнению одного из организаторов Эммы Миддлтон, вовлечение детей в этот творческий процесс поможет им не только немного отвлечься, но и побольше узнать о своей болезни.
"Я считаю, было прекрасной идеей организовать мероприятие, совмещающее благотворительную акцию и информационную экскурсию по заболеванию. Веселый творческий процесс должен также уменьшить страх перед лечением и помочь понять необходимость некоторых болезненных процедур", – отметила Миддлтон.
Под руководством аниматора Шелли Уэйн дети создавали свои произведения на основе личного опыта и переживаний. Далее наполненные страданиями детские рисунки были использованы для создания следующей анимации:
"Незасоренный детский мозг воспроизвел в рисунках мельчайшие детали до и после трансплантации почки, от необходимости принимать бесчисленное количество медикаментов до вынужденного использования катетера", – отмечает издание.
Британский опыт по привлечению внимания общественности к проблеме заболевания "почечная недостаточность" может показаться шокирующим, на первый взгляд, однако нельзя не признать его эффективность. "Ведь остаться равнодушным к подобному ролику довольно сложно, а значит люди обязательно постараются чем-нибудь посодействовать, если будет таковая возможность", – заключается в информации.
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