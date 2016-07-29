БРК и финхолдинг ищут проекты для инвестирования

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) и АО "Холдинговая группа "АЛМЭКС" заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах совместного финансирования проектов и привлечения иностранных инвестиций в экономику Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП РК.
Документ подписали председатель правления БРК Болат Жамишев и председатель правления "АЛМЭКС" Мажит Есенбаев.
Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется поиском и выбором проектов для совместной разработки, определением механизмов финансирования, включая прямые инвестиции или займы, мониторингом результатов сотрудничества.
БРК будет взаимодействовать в вопросах сотрудничества как непосредственно с "АЛМЭКС", так и аффилиированными с холдингом компаниями – ТОО "АЛМЭКС Проект" и ТОО Almex-Baiterek Fund (фонд прямых инвестиций, инвесторами которого на паритетной основе являются дочерняя структура АО "Байтерек" – АО "Казына Капитал Менеджмент", а также ТОО "Алмэкс Проект").
"В рамках трансформации своей деятельности БРК намерен расширить линейку финансовых инструментов, поскольку это отвечает текущим потребностям наших клиентов. Сотрудничество между Банком развития Казахстана и крупнейшим в стране частным финансовым холдингом позволит направить синергию компетенции, накопленных "АЛМЭКС" в долевом финансировании и БРК – в предоставление долгосрочного заемного капитала, на развитие несырьевой экономики, реализацию капиталоемких проектов в обрабатывающей промышленности, включая производство продуктов питания", – подчеркнул председатель правления БРК Болат Жамишев.
В свою очередь председатель правления "АЛМЭКС" высоко оценил потенциал БРК. Он считает, что этот опыт будет привлекателен и для других частных финансовых институтов, намеренных инвестировать в реальный сектор экономики
"Развитие государственно-частного партнерства с таким крупнейшим государственным финансовым институтом, как Банк развития Казахстана, осуществляющим инвестиции в крупные проекты и имеющим наработанный опыт проведения детальных экспертиз проекта и дальнейшего эффективного мониторинга его реализации, окажется серьезным подспорьем для реализации инвестиционных проектов в различных отраслях и секторах экономики страны", – резюмировал Мажит Есенбаев.