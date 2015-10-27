БРК подписал соглашение с одним из крупных банков Японии

АО "Банк развития Казахстана" достигло договоренности с японским банком Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) о привлечении займа на сумму до 37 290 000 долларов США, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Соглашение, которое мы подписываем с Sumitomo Mitsui Banking Corporation на 37,3 миллиона долларов, предусматривает заем на очень выгодных условиях, при этом у нас нет каких-либо обязательств по этому соглашению, в случае если мы эти деньги не используем – заемщик идет и на такие условия. В планах банка по отдельным нашим клиентам заменить более дорогие источники фондирования на более дешевые. Это будет способствовать эффективной работе клиентов, улучшит качество ссудного портфеля банка, уменьшит риски по проектам", – отметил глава БРК Болат Жамишев.
Заем SMBC сроком до 7 лет будет направлен на общие корпоративные цели БРК, включая финансирование или замещение источников финансирования инвестиционных проектов Банка.
БРК преследует цель привлечения указанной суммы на очень выгодных для банка условиях. То есть для Банка развития Казахстана сотрудничество с японскими финансовыми институтами, корпорациями – это привлечение инвестиций в Казахстан и, в целом, работа с японскими компаниями – это привлечение технологий.
Напомним, с JBIC было заключено кредитное соглашение в декабре 2005 года на сумму $21 млн для финансирования проекта расширения Актауского морского порта. В рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и компанией Toyota Motor Corporation между Банком и ТОО "СарыаркаАвтоПром" заключено соглашение об открытии кредитной линии на сумму $45 млн для финансирования проекта расширения производства автомобилей, в том числе приобретения машинокомплектов для мелкоузловой сборки (CKD) лицензионных автомобилей Toyota Fortuner.
Кроме того, БРК привлек €30 млн и $10 млн от Bank of Tokyo Mitsubishi, которые полностью освоены, в частности, в рамках кредитования предэкспортной операции ТОО "Казцинк".