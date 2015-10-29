БРК воспользуется шансом привлечения средств ЕНПФ – Жамишев
Ксения Воронина
Программа господдержки отечественных производителей и экспортеров может быть продолжена с использованием средств ЕНПФ. Об этом в ходе пресс-конференции СЦК при Президенте РК сообщил председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Эта программа, по нашему мнению, достаточно эффективна, поэтому предполагается ее дальнейшая реализация. Но это, скорее всего, уже не будут средства Национального фонда, это должны быть деньги, которые мы должны будем привлечь с рынка. На рынке, как вы понимаете, основной инвестор, который имеет тенге и может взять наши облигации – это ЕНПФ. Сейчас в этом направлении вопрос прорабатывается", – отметил глава БРК.
В том числе Жамишев подчеркнул, что средства ЕНПФ обязательно должны "работать".
"Средства Единого накопительного пенсионного фонда должны инвестироваться. Потому как если они не будут инвестироваться, то никакого прироста не будет. Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ регулятором определяется с тем, чтобы она была максимально безопасной, и безопасной за счет того, что там определенная доля приходится на государственные ценные бумаги, минфиновские бумаги, часть приходится на иностранные ценные бумаги надежных эмитентов, ну и часть приходится на национальных эмитентов, тоже с учетом их рейтинга", – сказал Жамишев, подчеркнув, что рейтинг Банка развития Казахстана на уровне суверенного.
Таким образом, заметил он, БРК является надежным заемщиком.
"Мы надежный заемщик, и поэтому полагаем, что если на рынке будет возможность размещать облигации и привлекать средства ЕНПФ, то мы этим безусловно воспользуемся", – заявил Болат Жамишев.
Напомним, ранее глава Нацбанка Кайрат Келимбетов сообщил, что финрегулятор планирует направить 1 трлн тенге из пенсионного фонда на покрытие дефицита бюджета и оживление экономики в 2016 году.