Қазақстан Халық Кеңесі, общественная группа «Бірлік» и экологическая акция «Бірлік - Таза Қазақстан үшін»: как идеологема «Таза Қазақстан», о которой говорил Глава государства на X Курултае международного общества «Қазақ тілі», воплощается в практической работе.

В обновлённой конституционной системе страны начал работу новый институт - Қазақстан Халық Кеңесі. Конституционный закон определяет его как высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Цель Халық Кеңесі - обеспечение представительства интересов народа в сфере государственного управления посредством консультативного участия в формировании и реализации государственной политики. Халық Кеңесі вправе разрабатывать предложения по основным направлениям внутренней политики, вносить законопроекты в Курултай, выступать с инициативой проведения референдума, обеспечивать диалог между государством и гражданским обществом. Персональный состав Халық Кеңесі утверждён Главой государства в сентябре, его члены работают на общественных началах.

При Қазақстан Халық Кеңесі создана общественная группа «Бірлік». Её цель - объединить профессиональный и экспертный потенциал лидеров общественного мнения, общественных деятелей, представителей этнокультурных объединений для содействия в решении задач Халық Кеңесі: развитии общегражданского диалога, продвижении общенациональных ценностей, укреплении общественного согласия.

Среди задач группы - развитие сотрудничества и обратной связи между Халық Кеңесі и этнокультурными объединениями, сбор и обсуждение общественных инициатив с выработкой рекомендаций, распространение положительного опыта этнокультурных объединений, их участие в решении общегосударственных задач. В состав группы входят члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители его Секретариата, государственных органов, этнокультурных и общественных объединений, маслихатов и общественных советов, эксперты. Работа ведётся на общественных началах, заседания проходят не реже одного раза в квартал.

Важным практическим шагом в работе группы стала экологическая акция «Бірлік - Таза Қазақстан үшін». Она стартовала 7 ноября в посёлке Молодёжный Осакаровского района Карагандинской области. В этот день на территории посёлка высажено 500 крупномерных саженцев ели и сосны, особое внимание уделено дальнейшему уходу за новыми аллеями.

В акции приняли участие Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, члены общественной группы «Бірлік», руководители республиканских этнокультурных объединений, а также жители посёлка, волонтёры и молодёжь - всего около 2000 человек. В ходе рабочей поездки члены Қазақстан Халық Кеңесі и общественной группы «Бірлік» посетили также питомник.

Особое значение имеет состав участников: вместе трудились представители разных национальностей, поколений и профессий. Акция наполнила живым содержанием принцип Главы государства «Бірлік - әралуандықта» - единство в многообразии.

Через три дня после акции, 10 ноября, в Астане, в канун 35-летия Независимости, состоялся X Курултай международного общества «Қазақ тілі». В центре внимания были вопросы развития государственного языка и укрепления его статуса. Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул в своём выступлении и более широкий круг тем: единство народа, Год всенародного масштабного строительства, расширение лесного фонда страны.

Президент назвал казахский язык незыблемой опорой единства нации. Он особо отметил представителей других национальностей, в совершенстве владеющих государственным языком, и подчеркнул недопустимость противопоставления казахского языка другим языкам. Глава государства напомнил также, что ещё на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі говорил о государственном языке как о важнейшем факторе укрепления единства страны.

Эти темы, на первый взгляд разноплановые, объединяет идеологема «Таза Қазақстан». По словам Главы государства, она призывает «бережно относиться к природе, хранить чистоту наших помыслов, намерений и языка». В одном ряду оказались окружающая среда, отношения между людьми и слово, и такое сочетание не случайно. Президент подчеркнул, что в цивилизованном обществе недопустимы грубость, посягательство на честь и достоинство людей, мусор в общественных местах, вандализм, и поставил задачу привить соотечественникам новый уровень цивилизованности. Таким образом, «Таза Қазақстан» охватывает не только благоустройство, но и культуру поведения - отношение человека к своей земле и к окружающим.

Одно из наиболее наглядных выражений этой культуры - озеленение. Не случайно Президент особо остановился на проекте «Дала орманы», который реализует общество «Қазақ тілі». Как сообщил Главе государства председатель общества Рауан Кенжеханулы, за год участники проекта совместно с партнёрами высадили 5 миллионов деревьев на 400 гектарах, а в трёх регионах страны появились четыре крупных лесных питомника.

Следующий этап предполагает расширение масштабов проекта. Парки с зелёными насаждениями площадью 25 гектаров планируется создать близ каждого села, 50 - в районных центрах, 100 - на территориях, прилегающих к крупным городам. Глава государства поддержал инициативу и отметил важность привлечения к этой работе Правительства и акиматов. Реализация проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 миллиона гектаров. По оценке Президента, это станет реальным вкладом общества «Қазақ тілі» в «Таза Қазақстан» и ответом скептикам, не верившим в возможность выращивания лесов в казахской степи: «Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы».

Масштаб поставленной задачи придаёт особое значение вопросу посадочного материала. Для степных территорий важны саженцы, адаптированные к местному климату, а на их выращивание уходит не один сезон. Показательно, что одним из итогов первого года проекта «Дала орманы» стало именно создание лесных питомников.

Опыт подобной работы накоплен и в Карагандинской области. Более десяти лет здесь действует питомник, созданный для озеленения городов и сёл региона. Сегодня в нём выращено более 220 тысяч деревьев - ели, сосны, берёзы, пирамидальные тополя, вязы и другие породы. Отсюда были доставлены и саженцы для акции в Молодёжном.

Посадочный материал из питомника получали Темиртау, Караганда, Абай и другие населённые пункты области. С 2015 года посадки проводятся ежегодно, весной и осенью, на территориях школ и больниц, в парках и других общественных пространствах. За эти годы высажено несколько десятков тысяч деревьев. В сравнении с масштабами общенационального проекта эти цифры скромны, однако они подтверждают, что системная работа по озеленению приносит результат и в условиях резко континентального климата Центрального Казахстана.

Вместе с тем задачи, обозначенные Главой государства, не ограничиваются озеленением. Президент подчеркнул, что укрепление Суверенитета - это, в частности, рост благосостояния граждан, внедрение инноваций, уважение к закону, трудолюбие, созидательная энергия людей и бережное отношение к природе. 2027 год станет Годом всенародного масштабного строительства: на эти цели в течение ближайших трёх лет из Национального фонда будет выделено 6,5 триллиона тенге. В регионах будут созданы тысячи рабочих мест, отечественным предпринимателям откроются широкие возможности. Как отметил Глава государства, главное - оставить будущим поколениям не концепции и планы, а реальные социальные объекты, которые будут служить людям.

На селе итоги созидательного труда измеряются гектарами, тоннами и рабочими местами. В Осакаровском районе работает сравнительно молодое предприятие - ТОО «Евразия Инвест LTD». Общая площадь его земель составляет 56 тысяч гектаров, из них более 10 тысяч орошаются с помощью дождевальных машин. Такие машины уже выпускаются в Казахстане: их производят на заводе в Караганде совместно с компаниями «Имсталькон» и Valley.

За два года работы уборочная площадь предприятия увеличилась с 9,3 тысячи до более чем 20 тысяч гектаров, валовой сбор - с 21 до 66 тысяч тонн, число возделываемых культур - с шести до одиннадцати. Сбор, таким образом, вырос более чем втрое, опережая рост площадей, что свидетельствует о повышении урожайности. В 2027 году площадь планируется довести до более чем 25 тысяч гектаров. Картофеля в текущем году собрано порядка 30 тысяч тонн при урожайности около 360 центнеров с гектара. Для хранения урожая в селе Родниковское действуют элеватор вместимостью более 35 тысяч тонн, где введены два этапа из трёх, и овощехранилище вместимостью более 17 тысяч тонн. Вместе с тем идёт поэтапное увеличение мощностей элеватора и овощехранилищ.

В 2026 году в Родниковском сельском округе начала работу молочно-товарная ферма. Первая очередь уже действует, к концу года поголовье составит 1200 голов. Вторая очередь запланирована на 2027 год, третья - на 2028-й. Проектная мощность фермы - 6 тысяч голов дойного стада, с учётом молодняка - до 15 тысяч голов.

Стадо формируется из животных голштино-фризской породы, кормовая база - собственная. Ферма оснащена доильным залом типа «карусель», датчиками микроклимата и системой автоматического управления вентиляцией. Всего на предприятии трудятся более 400 человек.

Развитие продолжается и в животноводстве: растёт поголовье скота, прорабатывается проект мясного животноводства.

Питомник, ферма, новые аллеи в посёлке - проекты разного масштаба, но единой природы: их результат проявляется не сразу и рассчитан на долгие годы. Именно такой горизонт задаёт выступление Главы государства, в котором развитие языка, сбережение природы и созидательное строительство предстают частями одной общенациональной задачи.

Опыт Карагандинской области - лишь один из примеров. Идеологема «Таза Қазақстан» находит отклик во всех регионах страны, и в каждом из них ведут работу этнокультурные объединения. Задача общественной группы «Бірлік» - способствовать тому, чтобы положительный опыт одного региона становился достоянием других. Акция «Бірлік - Таза Қазақстан үшін» будет продолжена и станет постоянной практикой.