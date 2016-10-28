​Бродяги не замерзнут

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Юрий ЛИ, Кызылорда

В ходе масштабной полицейской операции, проведенной накануне наступления холодов, были проверены 156 подвалов и 166 чердаков многоэтажных домов, 125 заброшенных зданий, 205 канализационных колодцев, 42 зимовки и 52 места сбора бытовых отходов. Кроме того, в поисках бродяг стражи порядка прочесали 32 лесные полосы.

По данным пресс-службы ДВД Кызылординской области, это далеко не первый в текущем году рейд по выявлению лиц, не имеющих постоянного места жительства. Ранее в рамках аналогичных ОПМ сотрудниками полиции уже были выявлены 45 человек, ночующих в подвалах многоэтажек, на трассах центрального отопления и в других местах. По итогам мероприятий составлена карта мест частого скопления граждан с проблемами.

Полицейские обещают продолжить работу в данном направлении. В то же время граждане, поступившие в реабилитационный центр, смогут получить не только пищу, но и медицинские услуги, помощь в восстановлении документов, получении востребованной профессии и трудоустройстве. 

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