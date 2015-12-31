Брокеров и дилеров государств ЕАЭС допустят на биржи внутри союза

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Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Соглашения "О допуске брокеров и дилеров одного государства Евразийского экономического союза на биржи (организаторов торговли) других государств", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ЕЭК
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Соглашение позволит обеспечить взаимный доступ брокеров и дилеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фондовые биржи ЕАЭС. Тем самым оно способствует созданию единого биржевого пространства и интеграции финансовых рынков стран союза в целом.
"Соглашение – важный шаг на пути взаимного признания лицензий профучастников. Так, выданная национальным органом лицензия брокера или дилера является основанием для допуска брокера/дилера на биржи ЕАЭС. Вместе с тем эти профучастники будут обязаны соблюдать регуляторные требования законодательства страны регистрации биржи (кроме лицензионных) и, собственно, ее требования к эмитентам, участникам торгов и торгам, а также требования систем, обеспечивающих биржевые расчеты. На начальном этапе ограничение коснется только одного момента: брокеры и дилеры смогут приходить на рынок только со своими клиентами", – отметили в ЕЭК.
Также соглашением предусмотрены механизмы реагирования на нарушения, допускаемые брокерами и дилерами на биржах других стран ЕАЭС.
Планируется, что документ может быть подписан государствами ЕАЭС до конца 2016 года. Среди наиболее значимых эффектов ожидается создание возможностей для притока дополнительной ликвидности на биржи и роста фондирования эмитентов.