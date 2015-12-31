Брокеров и дилеров государств ЕАЭС допустят на биржи внутри союза

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта zn.ua
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Соглашения "О допуске брокеров и дилеров одного государства Евразийского экономического союза на биржи (организаторов торговли) других государств", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Соглашение позволит обеспечить взаимный доступ брокеров и дилеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на фондовые биржи ЕАЭС. Тем самым оно способствует созданию единого биржевого пространства и интеграции финансовых рынков стран союза в целом.

"Соглашение – важный шаг на пути взаимного признания лицензий профучастников. Так, выданная национальным органом лицензия брокера или дилера является основанием для допуска брокера/дилера на биржи ЕАЭС. Вместе с тем эти профучастники будут обязаны соблюдать регуляторные требования законодательства страны регистрации биржи (кроме лицензионных) и, собственно, ее требования к эмитентам, участникам торгов и торгам, а также требования систем, обеспечивающих биржевые расчеты. На начальном этапе ограничение коснется только одного момента: брокеры и дилеры смогут приходить на рынок только со своими клиентами", – отметили в ЕЭК.

Также соглашением предусмотрены механизмы реагирования на нарушения, допускаемые брокерами и дилерами на биржах других стран ЕАЭС.

Планируется, что документ может быть подписан государствами ЕАЭС до конца 2016 года. Среди наиболее значимых эффектов ожидается создание возможностей для притока дополнительной ликвидности на биржи и роста фондирования эмитентов.

Популярное

Все
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Великий писатель земли кыргызской
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Под цифровым шаныраком
Текели обретает новый стиль
Феномен Шакиры
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Конституционный закон Республики Казахстан
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Воспитатели
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
Подземные хроники Кангюя
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Казахстан предложил новые инициативы по развитию культурного сотрудничества в формате C5+1
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казах…
Бектенов обсудил с Гелером развитие титановой отрасли Казах…
Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане
Комплексный план повышения доходов населения принят в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]