Брокерская компания выкупила контрольный пакет акций "Цеснабанка"

Экономика
Фото с сайта tsesna.kz
АО «Фонд проблемных кредитов» приобрел у АО «Цеснабанк» портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

"В соответствии с утвержденными Национальным Банком и Правительством мерами повышения финансовой устойчивости АО «Цеснабанк» и оказания поддержки аграрного сектора, а также в целях реализации единой политики управления долговой нагрузкой предприятий агропромышленного комплекса АО «Фонд проблемных кредитов» приобрел у АО «Цеснабанк» портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге", - говорится в информации.

Как известно, на долю АО Цеснабанк приходилось 65% кредитного портфеля агропромышленной отрасли, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов. Под давлением быстро меняющихся ситуации на внешних рынках, финансовая устойчивость сельхозпроизводителей ухудшалось. В свою очередь, это повлияло на финансовую устойчивость Банка.

"В результате проведенных мер стало возможным привлечение нового инвестора в капитал банка, а также создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их ускоренного оздоровления. В рамках достигнутых договоренностей АО «First Heartland Securities» (далее – FHS) приобрел контрольный пакет акций АО «Цеснабанк», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, реализованный Национальным Банком и Правительством комплекс мер и привлечение в АО «Цеснабанк» нового инвестора позволили оздоровить АО «Цеснабанк». В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального Банка, располагает стабильной базой долгосрочного фондирования в тенге, обеспечивая возвратность средств кредиторам.

План финансового оздоровления АО «Цеснабанк» реализован на принципах обусловленности государственной поддержки, пропорциональным участием действующих акционеров либо привлечением новых инвесторов; создания необходимого запаса провизий, капитала и ликвидности, соответствующего риск-профилю; и последующим изменением бизнес-модели финансового института с привлечением эффективного менеджмента.

"АО «Цеснабанк» продолжит функционировать в качестве устойчивого финансового института, исполняющего свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. Дальнейшую стратегию развития АО «Цеснабанк» будут определять акционеры FHS", - добавили в Нацбанке.

