Бронежилеты для журналистов начнут шить в Кокшетау

Бронежилет для журналистов разработали в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой 24.kz
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"Он спасет корреспондентов, которые работают в горячих точках мира. Кокшетауский завод уже получил крупный заказ на этот вид продукции. Новая экипировка защитного цвета позволит сотрудникам прессы чувствовать себя в безопасности в экстремальной ситуации", – передает телеканал.
Бронежилет весит 10 кг и отличается от экипировки сотрудников полиции. Шить бронежилеты для представителей СМИ Кокшетауский завод будет первым в Казахстане.
Предприятие выпускает также средства для пожаротушения, авиационные агрегаты, медицинские изделия и геосинтетические материалы.
Только в текущем году предприятие выпустило продукцию на 5 млрд тенге. Не сбавлять объемы производства намерены и в 2016 году.