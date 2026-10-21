«Броня» для зерна и цемента

Сделано в Казахстане
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Актюбинская фабрика выпускает крупнотоннажную полипропиленовую упаковку, без которой невозможны хранение и перевозка многих видов грузов.

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Технологический прорыв

В ряду четырех крупных отечественных производителей полипропиленовой тары FIBC Kazakhstan занимает особую нишу. Это единственная в Казахстане площадка, где делают не просто мягкие контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения угля или зерна, так называемые бигбэги, но и вагонные вкладыши – гигантские защитные чехлы, оберегающие сыпучие грузы от дож­дя, а полувагоны – от коррозии.

Чтобы не зависеть от импорта, фабрика одной из первых освоила собственное производство высокопрочной нити для прошивки огромной мягкой упаковки.

– История предприятия началась в 2016 году. Сначала это был небольшой швейный цех, который специализировался на пошиве простых бигбэгов. Своей ткани у предприятия тогда не было, готовое полипропиленовое полотно и ленты мы закупали у российских поставщиков, привозили в Актобе и просто сшивали на месте, – рассказывает директор FIBC Kazakhstan Бекхан Аманжол.

Но покупать готовую синтетическую ткань в России выходило дорого, к тому же регулярные задержки на границе мешали сдавать заказанную продукцию в срок.

Чтобы избавиться от посредников и не переплачивать за импорт, руководство фабрики решило соз­дать собственное произ­водство полного цикла. Начали искать подходящую площадку. Выбор пал на индустриальную зону Актобе, где пустовало помещение обанкротившегося завода неметаллических труб.

Здание выкупили и сразу взялись за ремонт: заново перекрыли крышу, залили бетоном полы, подвели коммуникации, завезли крупное оборудование – экструзионную линию для переработки полипропиленовых гранул и промышленные ткацкие станки. С этого момента предприятие перестало быть просто швейным цехом и превратилось в фабрику полного цикла.

Сырье для производства закупают внутри страны. Базовый материал – полипропиленовую гранулу – привозят с газохимического комплекса KPI Inc. в Атырау. На фабрике в Актобе сырье плавят и вытягивают в прочную нить, из которой на станках ткут полипропиленовое полотно и плетут несущие стропы. На финальном этапе из этого материала изготавливают контейнеры.

Отдельной гордостью стал выпуск собственной мультифиламентной нити, которой прошиваются швы бигбэгов и вагонных вкладышей. Раньше ее также закупали за рубежом, но в этом году по программе «Өрлеу» фонда развития предпринимательства «Даму» фаб­рика приобрела современную австрийскую линию SML. Теперь высокопрочную нить крутят прямо в Актобе. Готовые изделия предприятие продает местным мелким цехам, поддерживая малый бизнес региона.

– Суммарно мы вложили в производство около шести миллиардов тенге и рассчитываем полностью окупить затраты за пять-шесть лет, – говорит Бекхан Аманжол.

Директор предприятия демонстрирует прочность полотна и объясняет, где именно оно применяется.

– Наша мягкая тара универсальна, – объясняет он. – Строители хранят и поднимают в бигбэгах тонны цемента, металлурги отгружают в них ферросплавы, аграрии – зерно и удоб­рения. Отдельное направление – вагонные вкладыши. Огромный полипропиленовый чехол расправляют внутри полувагона, загружают в него груз, и он отправляется к месту назначения.

Сегодня на фабрике занято 180 человек, ежемесячный объем выпуска составляет 120–140 тонн готовой продукции. Помимо казахстанского рынка, актюбинскую тару пос­тавляют в Грузию, Армению и другие страны СНГ.

Останавливаться на достигнутом здесь не планируют. В ближайших планах – освоить выпуск мешков коробчатого типа (block-bottom). Это прочная клапанная тара на 25 кило, в которую пакуют цемент, сухие строительные смеси и комбикорма.

За счет расширения ассортимента и введения новых мощнос­тей FIBC Kazakhstan рассчитывает в 2027 году увеличить выпуск продукции до 520 тонн в месяц, а штат сотрудников довести до 300 человек.

Работать собранно
и четко

Успех и развитие любого предприятия зависит от кадров. Хорошего специалиста сегодня днем с огнем не сыщешь, но на фабрике смогли сформировать надежную команду профессионалов. Многие швеи работают здесь по шесть-семь лет, а кто-то – со дня открытия. У наиболее опытных работников зарплата доходит до 600 тыс. тенге.

– Швея – профессия, требую­щая предельной концентрации, – объясняет Бекхан Аманжол. – Поэтому для швейного цеха мы предусмотрели особый график без ночных смен. При этом другие цеха предприятия работают в две смены. Также для всех работников предусмотрены служебная развозка и питание. Когда человек работает в нормальном ритме и получает хорошую зарплату, он и качество выдает стабильное.

С техниками и инженерами история отдельная. Обслуживание и ремонт мощных швейных машин и экструдеров требуют серьезных знаний. Механики здесь в основном местные, актюбинские. А вот технологов по полимерам пришлось поискать.

– Сложное импортное оборудование тоже осваивали сами. Раньше для настройки приглашали инженеров из Индии и Турции. Недавно, когда запускали австрийскую линию SML, специа­лист из Австрии целый месяц жил в Актобе, подготавливал к работе станки, обучал заводских специалистов. На прощание он признался, что не ожидал такой дисциплины от казахстанских работников. Наши люди работают четко и собранно, – не без гордости говорит директор.

Социальное значение легкой промышленности состоит в том, что ей нужно много рабочих рук. За каждым рулоном полотна или готовым бигбэгом стоит живой труд, а для города это означает одно – у людей есть постоянная работа и уверенность в завтрашнем дне.

Прямо в цеху это видно лучше всего. У шпулярных станков, там, где надевают катушки с нитью и фиксируют их стопорными кольцами, дежурят новые операторы Валентина Иманова и Сауле Косбакова. Женщины увидели объявление в соцсетях и решили устроиться работать на предприятие.

Истории у обеих не вполне обычные. Валентина по образованию учитель начальных классов и информатики. После практики в школе решила, что учительствовать не хочет. До фабрики успела поработать и в супермаркете, и на заводе металлоконструкций. Так что произ­водственного шума не боится.

Сауле пришла из торговли. Сейчас обе дежурят у линий: мастера быстро заметили, что новенькие работают сноровис­то, и доверили им заправку и сборку полотна.

– Нам тут сразу понравилось, – признается Валентина. – Пока мы на стажировке, работаем с восьми до пяти. Потом выйдем в смену. Зарплата зависит от разряда: покажешь себя, дадут разряд повыше, значит, и получать будешь больше. Главное – не лениться.

В связи с планами на предстоящий год на фабрике уже готовят цех и площадку под новое оборудование. Расширение производства позволит создать десятки новых рабочих мест с постоянной занятостью и стабильным доходом.

#Актобе #фабрика #сделано в Казахстане #FIBC Kazakhstan

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