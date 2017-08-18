Броня крепка…

Колонка обозревателей
Дулат Молдабаев
Профессия танкиста – особенная. Грозную бронированную машину и боевой экипаж танкистов воспевали в песнях, которые знает и стар и млад, о моторизованных войсках снято множество фильмов, а танковому сражению под Курском, имевшему место в период Великой Отечественной войны, посвящено неисчислимое количество исследований военных историков.

После локальных войн конца XX – начала XXI века ореол славы вокруг танкистов потускнел, что тоже объяснимо, ведь велись они в основном на горных ландшафтах, где танк сильно не разгуляется. Однако состязания по танковому биатлону, проводимые уже на протяжении 5 лет, вновь вызвали массовый интерес к современным танкам. Как оказалось, они имеют мало общего со своими предшественниками и сильно отличаются не только от первых представителей моторизованных монстров, бороз­дивших поля сражений в Европе, но и более современных танков Второй мировой войны.
Конечно, предназначение этих боевых машин осталось тем же, что и 100 лет назад, – пробивать брешь в обороне противника. Ведь и танки времен Первой мировой войны с этим справлялись, правда, делали это медленно и неуклюже. Танки наших дней многократно увеличили свои огневые возможности, однако эти 50-тонные громады поражают воображение не только своей мощью, но также стремительностью и маневренностью.

Танковый биатлон в подмосковном Алабино вот уже 5-й год подряд оборачивается настоящим торжеством военно-инженерной мысли. И хотя в этих прикладных состязаниях идет борьба между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного вооружения, нельзя не отдать должное боевым машинам, между которыми, по большому счету, и разворачивается упорная борьба. Такие препятствия, как «брод», «холм», «стена», «эскарп», «колейный мост», тяжелые с виду махины преодолевали с легкостью и изяществом, присущим спортивным машинам. И после этого они продолжали стрелять из всех видов своего оружия, а на трассе развивали бешеную скорость.
Танкисты, на мой взгляд, люди примечательные. Срочную я служил в танковом полку, но к их когорте себя причислить не могу, поскольку на вооружении моего родного подразделения были БТР и БРДМ. Однако о службе в танковых ротах знаю не понаслышке. Эти ребята в черных комбинезонах большую часть времени проводили на стрельбище. А вернувшись в полк, весь световой день пропадали в парке техники и вооружения, где отдраивали от своих танков полигонную грязь.

В те времена танковый экипаж состоял из 4 человек – командира, наводчика орудия, механика-водителя и заряжающего. И если первые 3 члена экипажа за 6 месяцев получили необходимые навыки в «учебке», то заряжающим мог стать любой крепкий солдат. Несмотря на такую низкую квалификацию, четвертый член танкового коллектива считался очень важной «боевой единицей». Ведь от его подготовки и, в немалой степени, физических данных зависела скорострельность танка.

Тяжкий ратный труд танкистов не отбивал у них охоту участвовать в спортивных состязаниях, кои в полку устраивались очень часто. Наиболее популярными в нашей дивизии, тоже танковой, были турниры по борьбе самбо. Принимая участие в поединках, я нередко сходился на ковре с танкистами, и соперниками они были непростыми. А вечерами на полковом плацу над коробками танковых рот, лихо отбивавших строевой шаг, разносились слова строевых песен. Служить в танковых войсках было престижно. И, готовясь к окончанию срочной службы, солдат гордо крепил на «парадку» эмблемы танка.
Думаю, успехи казахстанских танкистов на состязаниях мирового уровня будут способствовать популярности танковых войск. А призывники загорятся желанием пополнить ряды танкистов.
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