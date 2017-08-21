Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил в Астане объекты ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», где ознакомился с работой отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В ходе посещения крупнейшего предприятия в Центральной Азии по выпуску современных бронированных колесных машин «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Бакытжану Сагинтаеву продемонстрировали образцы продукции, выпускаемые с применением новейших инновационных технологий.

На объекте «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева ознакомили с производством электронной и электронно-оптической продукции.