​Броня крепка

Бронированный корпус на уровне 3 STANAG обеспечивает защиту от наземных мин, самодельных взрывных устройств, боковых взрывов и атак РПГ. «Барыс» весом в 22,5 тонны мобилен и в зависимости от шин может развивать скорость до 110 км/ч. Машина используется как бронетранспортер или же высокоэффективная боевая машина пехоты при установке боевого модуля с автоматической пушкой со спаренным пулеметом ПКТ. В броневике достаточно места для водителя, командира, наводчика и восьми полностью оснащенных мотострелков с оружием, боеприпасами и снаряжением.

Экзаменуют взводных

В войсках Регионального командования «Астана» прошли сборы командиров взводов. У офицеров проверили знания по тактической, физической и профессиональной, тыловой, технической и огневой подготовке, оперативному управлению, радиационной, химической и биологической защите. Зачеты предстояло сдать также по топографии, связи и психологии, в программу сборов командиров взводов воинских частей РгК «Астана», кроме этого, вошла проверка уровня государственно-правовой подготовки.

Сегодня в Вооруженных силах укрепляется роль командиров, на которых наряду с воспитателями возложены непростые задачи по работе с личным составом. В войсках командир взвода организует в своем небольшом воинском коллективе учебный процесс. В мирное и военное время он отвечает за боевую готовность взвода и успешное выполнение им боевых задач, за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава, а также сохранность и состояние вооружения и военной техники.

С «лейкой» и блокнотом…

Министерство обороны РК заключило меморандум о сотрудничестве с Евразийским национальным университетом им. Л. Гумилева в сфере подготовки журналистов, освещающих военные события. Основная цель подписания меморандума – подготовка специалистов в сфере военной журналистики, а также реализация совместных образовательных программ. Помимо этого, документ послужит правовой основой для эффективного сотрудничества в области образования и науки, реализации исследовательских работ, совместных проектов и программ. Также меморандум предусматривает оказание взаимной помощи в повышении образовательного уровня и научной квалификации представителей оборонного ведомства и высшего учебного заведения.

«Подготовка военных журналистов – веление времени, – считает заместитель министра обороны РК генерал-майор Талгат Мухтаров. – Журналистам необходимо учиться и уметь работать не только в мирных условиях, но и в экстремальных, боевых».