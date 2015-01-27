«Бронза» из Орландо

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Юрий МАКАРОВ
Такой массовый наплыв бойцов объясняется просто: во-первых, это первый у таэквондистов международный турнир в новом сезоне, во-вторых, за рейтинговыми очками и совершенно не виртуальными медалями приехали спортсмены со всего света и всех возрастных категорий – взрослые, юниоры, кадеты...
В соревнованиях приняла участие и экспериментальная сборная Казахстана, которую несколько последних лет возглавляет бельгийский тренер-консультант нашей федерации Филлип Пинерт. Его подопечным довелось дважды подняться на третью ступеньку пьедестала почета: бронзовыми призерами стали Нурсултан Мамаев (весовая категория до 63 кг) и Смайыл Дуйсебай (87 кг).


Только две медали
26-й международный турнир по вольной борьбе Гран-при Ивана Ярыгина собрал в Красноярске около 350 участников из 20 стран. Командную победу в неофициальном зачете одержали хозяева ковра – россияне, получившие 11 золотых медалей из 16 разыгрывавшихся. По две высшие награды – у борцов Монголии и Беларуси, одна отправилась за океан – в Канаду.
Казахстанцы вернулись домой с двумя бронзовыми отметками. В схватке за третье место наша Айым Абдильдина (весовая категория до 58 кг) оказалась сильнее россиянки Дарьи Богдановой. А у мужчин, выступавших в весовой категории до 97 кг, на третью ступеньку пьедестала почета поднялся наш Мамед Ибрагимов. Он тоже участвовал в утешительном финале и выиграл его у Азрета Шогенова (Россия).


На подступах к пьедесталу
Во второй день 27-й Всемирной зимней универсиады, проходящей в Словакии, казахстанские спортсмены медалей не завоевали, но были близки к пьедесталу почета. В командном спринте (микст) лучшими стали россияне Антон Сафаров и Светлана Николаева, а в восьмерку сильнейших дуэтов вошли и две наших пары: Александр Малышев и Анна Стоян заняли пятое место, Роман Рагозин и Анастасия Слонова – восьмое.
Студенческая сборная Казахстана с двумя золотыми медалями переместилась на второе общекомандное место, пропустив вперед россиян, у которых, помимо двух высших наград, в активе также 4 серебряные и 3 бронзовые. На высшую ступеньку пьедестала почета также поднимались спортсмены Польши и Украины, а серебряные и бронзовые медали имеют команды Германии, Чехии и Словакии.
Вчера на снежных трассах Штребско Плесо были разыграны еще четыре комплекта наград – в спринтерских биатлонных гонках на 7,5 км среди женщин и 10 км среди мужчин, а также в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.


Испытание для сборной
4–7 февраля в китайском городе Гуанчжоу состоятся матчи Кубка федерации по теннису в 1-й группе зоны Азии и Океании. Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, на этом этапе важнейших женских состязаний сезона за выход в плей-офф поспорят 8 сильнейших команд региона.
Они поделены на две подгруппы, в одной из которых сборная Казахстана сыграет с соперницами из Таиланда, Китая и Китайского Тайпея. В другом квартете за первое место поведут спор теннисистки Японии, Узбекистана, Южной Кореи и Гонконга. Победители подгрупп и разыграют путевку во вторую Мировую группу.
Капитан национальной сборной РК (ее главный тренер) Диас Доскараев заявил на этот турнир сильнейших теннисисток страны – Зарину Дияс, Ярославу Шведову, Юлию Путинцеву и Камилу Керимбаеву.

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