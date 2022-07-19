«Бронза» из США

Казахстанские акробаты Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль на проходящих в США Всемирных играх. При этом «золото» турнира выиграли спортс­мены из Украины, на втором месте расположились атлеты из Соединенных Штатов Америки. В успешное выступ­ление карагандинских атлетов немалый вклад внесли их тренеры Ботагоз Байбакушева,

Сергей Вертянкин, Ирина Загриценко и хореограф Ирина Балагутина.

Также нашу страну на данных сос­тязаниях представлял и женский дуэт в лице Александры Рудаковой и Дамиры Талгат из Караганды, которые по итогам состязаний смогли занять почетное четвертое место.

Напомним, что спортсмены смогли завоевать лицензии на Всемирные игры по итогам чемпионата мира в Женеве.