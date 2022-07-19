Свежий выпуск «Бронза» из США 19 июля 2022 г. 0:36 Казахстанские акробаты Даниель Диль и Вадим Шуляр завоевали бронзовую медаль на проходящих в США Всемирных играх. При этом «золото» турнира выиграли спортсмены из Украины, на втором месте расположились атлеты из Соединенных Штатов Америки. В успешное выступление карагандинских атлетов немалый вклад внесли их тренеры Ботагоз Байбакушева, Сергей Вертянкин, Ирина Загриценко и хореограф Ирина Балагутина. Также нашу страну на данных состязаниях представлял и женский дуэт в лице Александры Рудаковой и Дамиры Талгат из Караганды, которые по итогам состязаний смогли занять почетное четвертое место. Напомним, что спортсмены смогли завоевать лицензии на Всемирные игры по итогам чемпионата мира в Женеве.