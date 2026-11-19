Наши шахматисты пополнили копилку международных наград. Так, женская сборная завоевала бронзу Кубка азиатских наций в Абу-Даби, на чемпионате мира среди сеньоров в Сербии Муртас Кажгалеев стал чемпионом, а Петр Костенко – бронзовым призером.

фото kazchess.kz

Кубок азиатских наций проходил с 10 по 17 ноября в столице ОАЭ. В женском турнире участвовали 12 команд. Казахстанки начали выступление с побед над Шри-Ланкой и Узбекистаном с одинаковым счетом 3:1. Затем последовали поражение от России (1,5:2,5), разгром Новой Зеландии (4:0) и неудача во встрече с Китаем (0,5:3,5).

Вернуться в тройку лидеров нашим шахматисткам помогла победа над Монголией – 3,5:0,5. Свои партии выиграли Ксения Балабаева, Елназ Калиахмет и Лия Курмангалиева, а Меруерт Камалиденова сыграла вничью. В заключительном туре казахстанки одолели Индию (2,5:1,5) и обеспечили себе бронзовые награды. Первое место заняла Россия, второе – Китай.

А вот мужская сборная Казахстана остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место среди 20 команд. Наши шахматисты выиграли шесть из девяти матчей, в том числе заключительный против Монголии – 3,5:0,5. Примечательно, что казахстанцы сыграли вничью с будущими чемпионами из России – 2:2. В итоге они набрали 13 командных очков, однако по дополнительным показателям уступили призерам. Серебро досталось Индии, бронза – Китаю.

Не менее весомого успеха казахстанцы добились на чемпионате мира среди сеньоров, завершившемся в сербском городе Врнячка-Баня. В категории старше 50 лет Муртас Кажгалеев завоевал золотую медаль, набрав 8,5 очка из 11. Судьба чемпионского титула решилась в заключительном туре, когда Муртас Кажгалеев встретился с соотечественником Павлом Коцуром. Перед партией у обоих было по 7,5. Победа позволила Муртасу возглавить итоговую таблицу, опередив ближайших преследователей на пол-очка.

Еще одну награду Казахстану принес Петр Костенко. В последнем туре он обыграл норвежца Максима Барта Стэнфорда и с восемью очками занял третье место, уступив по дополнительным показателям серебряному призеру Кириллу Георгиеву из Болгарии. Павел Коцур завершил чемпионат шестым.

В шаге от медали остановилась и Ирина Буланова, ставшая четвертой среди женщин старше 65 лет.