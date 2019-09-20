​«Бронза» от Валентины

Итак, бронзовым медалистом чемпионата мира-2019, впервые в истории проходящего в Нур-Султане, стала Валентина Исламова,выступающая в весовой категории до 50 кг. Казахстанка, ранее оформившая лицензию на летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио, смогла победить украинку Оксану Ливач. Наша атлетка в этой схватке выступила очень уверенно, и судьи в итоге выставили счет 5:0 в ее пользу.

А вот подругам Валентины по команде Марине Седневой (до 55 кг) и Жамиле Бакбергеновой (до 72 кг) не повезло, они упус­тили возможность подняться на пьедес­тал почета. Марина в схватке за «бронзу» уступила россиянке Ольге Хорошавцевой – 0:13, а Жамиля – японке Масако Фуруичи со счетом 0:2.

Вообще не получили возможность бороться за награды Эльмира Сыздыкова в весе до 76 кг, проигравшая американке Аделине Грэй, а также Эмма Тисина, которая в весовой категории до 57 кг не справилась с Эмес Барке (Венгрия). В то же время участие в утешительном раунде, а значит, возможность бороться за «бронзу», все еще имеют Айна Темиртасова, в 1/8 финала категории до 65 кг уступившая россиянке Инне Тражуковой, а также Мадина Бакбер­генова (до 59 кг), в четвертьфинале проигравшая китаянке Ксингу Пей.

Таким образом, в активе сборной Казахстана по борьбе уже 4 медали. Одну выиграла женская сборная, а еще 3 наша национальная команда взяла в греко-римской борьбе, где завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые награды.