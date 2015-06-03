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«Бронза» завоевана, цель – «золотой» рубеж
Сергей ГОРБУНОВ, Аксу
В этом престижном турнире рабочего мастерства участвовали 519 конкурсантов из Германии, Беларуси, России, Казахстана, Марокко, Израиля, Финляндии, боровшихся за звание лучшего профессионала по 57 рабочим специальностям. В составе экспертной группы, которая следила за выполнением заданий и качеством работ, было 613 человек, в том числе 19 международных экспертов из девяти ведущих стран мира и 22 – из стран СНГ. В их числе был и наставник Сергея – мастер Аксуского завода ферросплавов Сергей Дмитриев.
– Российский турнир предоставил казахстанской сборной прекрасную возможность попробовать свои силы в преддверии международного чемпионата, так как все конкурсные задания были составлены по международным стандартам и правилам, – отметил преподаватель. – Результаты чемпионата позволили участникам реально оценить свои возможности, а нам, наставникам, вовремя обратить внимание на отдельные нюансы подготовки наших подопечных.
– Задание было очень сложным, – рассказывает Сергей, который показывал свое мастерство по профессии сварщика. – Четыре дня были полностью заняты сваркой труб, пластин в вертикальном и горизонтальном соединении, а также коробов. Последнее, кстати, было самым интересным. При сварке этих конструкций, выполненных из разных материалов, а их приш­лось варить тремя различными видами сварки – электродуговой, аргоновой и полуавтоматической, необходимо было добиться герметичности сварного соединения. Здесь я заметил, что практики сварки аргоном мне пока не хватает. Но время еще есть, и имеется прекрасная производственно-техническая база Аксуского завода ферросплавов, где я смогу потренироваться. Я уверен, что нашей команде по силам оспаривать место и в двадцатке сильнейших.
…По приезде Сергея позд­равляли однокурсники, преподаватели и, конечно же, его наставники и будущие коллеги – сотрудники Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG). Технический директор завода Александр Суслов встретился с конкурсантом лично, поинтересовался планами на будущее и пожелал ему победы на международном чемпионате WorldSkills Competition, который пройдет в середине авгус­та текущего года в Сан-Пауло (Бразилия).

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