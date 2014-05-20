Казахстанец Александр Ещенко вошел в финал с отличным показателем – 123 разбитые тарелочки. Хорошо он отстрелял и решающую серию, и как результат – третье призовое место. Победителем алматинского этапа Кубка мира на круглом стенде стал итальянец Риккардо Филиппелли, серебряную медаль завоевал норвежец Тор Бровольд, бронзовую – наш земляк.

Вчера на турнире был выходной день, а сегодня спор за медали продолжат мужчины в дубль-трапе.

Надежда – на женщин

Ведущие казахстанские теннисисты стартовали сразу в трех международных турнирах. Мужчины неудачно провели матчи первого тура Open de Nice Cote d’Azur: Михаил Кукушкин проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису – 5:7, 3:6, а Александр Недовесов покинул лазурный берег Франции после поражения от россиянина Дмитрия Турсунова – 1:6, 4:6.

Лучше обстоят дела у женщин в соревнованиях под эгидой WTA. Ярослава Шведова начала турнир в Германии Nurnberger Versicherungscup с победы над Патрицией Майр-Айхляйтнер (Австрия) – 7:5, 6:3, а Зарина Дияс во французском Internationaux de Strasbourg выиграла у Кристен Флипкенс (Бельгия) – 6:2, 6:7, 6:3.

Веский довод «Каспия»

Команды Первой футбольной лиги провели матчи седьмого тура чемпионата страны. Вот их результаты: «Акжайык» (Уральск) – «Булат АМТ» (Темиртау) – 1:0, «Кыран» (Шымкент) – «Лашын» (Каратау) – 3:0, «Махтаарал» (Южно-Казахстанская область) – «Байтерек» (Астана) – 5:3, «Жетысу-Сункар» (Талдыкорган) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 1:2, ЦСКА (Алматы) – «Экибастуз» – 0:0, «Кызылжар» (Петропавловск) – «Гефест» (Сарань) – 2:3, «Астана-1964» – «Восток» (Усть-Каменогорск) – 1:2.

Лидер турнирной таблицы – актауский «Каспий» – провел 6 игр и набрал 100-процентное количество очков – 18. По 7 матчей сыграли его преследователи: «Экибастуз» (16 очков), «Кыран» и «Гефест» (по 15). Возглавлявшие спор бомбардиров Константин Задорожный («Жетысу-Сункар») и Данило Белич («Акжайык») забили в ворота соперников по 5 мячей.

Покинули, чтобы вернуться...

Проиграв в заключительный день группового турнира чемпионата мира по хоккею с шайбой сборной Финляндии (3:4), национальная команда Казахстана покинула Минск не солоно хлебавши.

Семь поражений в семи матчах – не тот результат, на который рассчитывали наши поклонники хоккея. Сохранить место в группе сильнейших казахстанская сборная не смогла, хотя, признаемся честно, упрекнуть игроков можно в чем угодно, только не в отсутствии бойцовских качеств. Временами они демонстрировали просто классный хоккей.

Но и делать из поражения трагедию вряд ли уместно. Только за последние годы сборная Казахстана трижды (!) вылетала из элитной группы: в 2006 году на чемпионате мира в Латвии, в 2010-м (Германия) и 2012-м (Финляндия и Швеция). И затем каждый раз возвращалась в когорту сильнейших. Чемпионат мира в столице Беларуси, увы, не изменил печальной статистики, но и не поколебал уверенности наших любителей спорта и самих хоккеистов в том, что команда Казахстана может показывать и более высокие результаты.

Юрий МАКАРОВ