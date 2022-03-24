В предпраздничные дни казахстанские спортсменки смогли подняться на мировые спортивные подиумы.

Прежде всего казахстанцев порадовала наша спортсменка Надежда Дубовицкая, которая завоевала «бронзу» на завершившемся в столице Сербии, городе Белграде, чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении. Она выступала в прыжках в высоту, где ей покорилась высота в 1,98 м. Таким образом, впервые за последние 10 лет Казахстан вновь оказался на мировом пьедестале.

Наша соотечественница обош­ла атлеток из восьми стран, а также повторила рекорд Азии в помещении. Ну а чемпионкой в этом виде упражнений стала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая завоевала золотую медаль, одолев высоту в 2,02 м. «Серебро» досталось Элеонор Паттерсон из Австралии, которой покорилась высота ровно в 2 м.

Отметим, что право представлять в Сербии нашу страну завое­вали четыре спортсмена: Ольга Сафронова (бег на 60 м), Давид Ефремов (60 м с барьерами), Михаил Литвин (бег на 400 м) и Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту). Трое из них приняли участие в состязаниях, а Ольга Сафронова совместно со своим тренером приняла решение сделать упор на летний соревновательный сезон, а именно на чемпионат мира в США в июле и Азиатские игры в Китае в сентябре.

Еще одной яркой победой в преддверии Наурыза порадовала сборная Казахстана по художественной гимнастике, которая заняла третье место на этапе Кубка мира в Греции. Наши спортсменки завоевали «бронзу» в групповых упражнениях с обручем (пять обручей). Первое место завоевали представительницы Израиля, а на втором расположились спортс­менки из Польши. В этом виде программы нашу страну представляли Айдана Шаяхметова, Айсулу Мурзагалиева, Сагина Мураткызы, Рената Жолдинова и Аружан Касенова.

Отметим, что совсем недавно в той же Греции наши гимнастки отметились рядом наград на прес­тижном международном турнире – Кубке Афродиты. Тогда среди взрослых Баян Койбакар завоевала «серебро» в упражнениях с булавами, Роза Абитова стала третьей в упражнениях с лентой, а Сабина Бакатова получила «бронзу» в упражнениях с обручем. Среди юниорок Милана Парфилова взяла «серебро», став второй в упражнении с обручем, а Эрика Жайлауова завоевала «бронзу» в упражнении с лентой.