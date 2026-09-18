Бронзовый день в Нагое

Главным героем стрелкового тира стал бронзовый призер Олимпийских игр Ислам Сатпаев. В сложнейшей и требующей предельной концентрации дисциплине – стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из трех положений – казахстанец в финале завоевал бронзовую медаль. Золото выиграл Чжан Чанхун, а серебро досталось Лю Юйкуню (оба – КНР).

Настоящий бойцовский характер в изнурительном женском семиборье продемонстрировала Алина Чистякова. Чемпионка Азии 2026 года в залах стабильно держалась в группе лидеров и по сумме всех семи видов программы принесла Казахстану еще одну бронзу. Впереди оказались только хозяйки состязаний – японки Юри Танака и Нанака Кадзики.

Наш женский экипаж байдарки-четверки на полукилометровой дистанции подтвердил статус одной из ведущих континентальных сил. Ольга Шмелева, Стэлла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко поднялись на третью ступень пьедестала, уступив лишь чемпионкам из Китая и соперницам из Узбекистана. Отметим, что для Шмелевой и Токарницкой это уже вторая медаль нынешних Игр после серебра в двойке.

Увы, в других водных финалах нашим гребцам совсем немного не хватило удачи. Мужская байдарка-двойка в сос­таве Бекарыса Раматуллы и Дмитрия Холмогорова на дистанции 500 м финишировала четвертой. С аналогичным результатом завершили свой заезд на каноэ-двойке Мария Бровкова и Юлиа­на Киселева.

Женская дружина шпажисток в сос­таве Ирины Бакалдиной, Владиславы Андреевой, Дарьи Самоделкиной и Софии Николайчук (на снимке) в ярком стиле дошла до полуфинала, разгромив сборную Гонконга (45:35). Но в битве за выход в финал наши девушки не смогли сдержать мощную команду Китая (21:45), став бронзовыми призерами.

К сожалению, лидер команды по спортивной гимнастике Милад Карими остановился в полушаге от второй медали Нагои. В упражнении на перекладине он показал одинаковый балл с олимпийским чемпионом из Филиппин Карлосом Юло, однако по дополнительным судейским показателям остался на четвертой позиции. В плавании на 50 м баттерфляем Софья Сподаренко пробилась в финал и финишировала шестой, а в маунтинбайке (горный велосипед) Денис Сергиенко в дисциплине кросс-кантри занял пятое место.

Женская сборная по водному поло в заключительном матче кругового турнира уступила Узбекистану в серии пенальти и заняла итоговое четвертое место. Девушки из сборной по хоккею на траве набрали первое турнирное очко, сыграв вничью с Бангладеш (3:3). В пляжном волейболе Мерей Кожахмет и Лаура Кабулбекова в зрелищном матче сломили сопротивление дуэта из Филиппин (2:1) и завершили групповой этап без единого поражения. У мужчин победный почин поддержали Сергей Богату и Кирилл Гурин, всухую переигравшие соперников из Гонконга (2:0).

Сейчас Казахстан имеет 29 наград Азиады (8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых).