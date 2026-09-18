Бронзовый день в Нагое

Азиада
Аскар Султан

Очередной соревновательный день 20-х летних Азиатских игр в японских Аичи и Нагое принес сборной Казахстана несколько медалей.

фото НОК РК/Арлан Олжабай

Главным героем стрелкового тира стал бронзовый призер Олимпийских игр Ислам Сатпаев. В сложнейшей и требующей предельной концентрации дисциплине – стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из трех положений – казахстанец в финале завоевал бронзовую медаль. Золото выиграл Чжан Чанхун, а серебро досталось Лю Юйкуню (оба – КНР).

Настоящий бойцовский характер в изнурительном женском семиборье продемонстрировала Алина Чистякова. Чемпионка Азии 2026 года в залах стабильно держалась в группе лидеров и по сумме всех семи видов программы принесла Казахстану еще одну бронзу. Впереди оказались только хозяйки состязаний – японки Юри Танака и Нанака Кадзики.

Наш женский экипаж байдарки-четверки на полукилометровой дистанции подтвердил статус одной из ведущих континентальных сил. Ольга Шмелева, Стэлла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко поднялись на третью ступень пьедестала, уступив лишь чемпионкам из Китая и соперницам из Узбекистана. Отметим, что для Шмелевой и Токарницкой это уже вторая медаль нынешних Игр после серебра в двойке.

Увы, в других водных финалах нашим гребцам совсем немного не хватило удачи. Мужская байдарка-двойка в сос­таве Бекарыса Раматуллы и Дмитрия Холмогорова на дистанции 500 м финишировала четвертой. С аналогичным результатом завершили свой заезд на каноэ-двойке Мария Бровкова и Юлиа­на Киселева.

Женская дружина шпажисток в сос­таве Ирины Бакалдиной, Владиславы Андреевой, Дарьи Самоделкиной и Софии Николайчук (на снимке) в ярком стиле дошла до полуфинала, разгромив сборную Гонконга (45:35). Но в битве за выход в финал наши девушки не смогли сдержать мощную команду Китая (21:45), став бронзовыми призерами.

К сожалению, лидер команды по спортивной гимнастике Милад Карими остановился в полушаге от второй медали Нагои. В упражнении на перекладине он показал одинаковый балл с олимпийским чемпионом из Филиппин Карлосом Юло, однако по дополнительным судейским показателям остался на четвертой позиции. В плавании на 50 м баттерфляем Софья Сподаренко пробилась в финал и финишировала шестой, а в маунтинбайке (горный велосипед) Денис Сергиенко в дисциплине кросс-кантри занял пятое место.

Женская сборная по водному поло в заключительном матче кругового турнира уступила Узбекистану в серии пенальти и заняла итоговое четвертое место. Девушки из сборной по хоккею на траве набрали первое турнирное очко, сыграв вничью с Бангладеш (3:3). В пляжном волейболе Мерей Кожахмет и Лаура Кабулбекова в зрелищном матче сломили сопротивление дуэта из Филиппин (2:1) и завершили групповой этап без единого поражения. У мужчин победный почин поддержали Сергей Богату и Кирилл Гурин, всухую переигравшие соперников из Гонконга (2:0).

Сейчас Казахстан имеет 29 наград Азиады (8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых).

#Спорт #2026 #Азиада #Азиатские игры

Популярное

Все
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Культурные связи укрепляют сотрудничество
Второму хлебу – первоочередное внимание
Переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС-1
Город на Великом шелковом пути
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Высокий художественный вкус и смелый поиск
Преображается карагандинский зоопарк
Диалог искусства и времени
От премьеры к премьере
Лечитесь со вкусом
Голос с небес
Мирный атом: безопасность, опыт и перспективы
Притяжение Наурзума
Ушла из жизни актриса Марина Влади
Текели открывает новые маршруты
Сотни спасателей, авиация и водолазы продолжают поисковую операцию на Каспии
Трагедия на каспийских учениях: установлены подозреваемые
Духовное богатство народа
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Школьники знакомятся со страной
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Один человек погиб и трое в реанимации после массового ДТП на въезде в Павлодар
Шахматная олимпиада в Самарканде
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Первые результаты Азиады-2026
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП
Идеи нового поколения
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Читайте также

Полина Иванова завоевала «бронзу» Азиады-2026 в прыжках с ш…
Легкоатлетка Мария Шувалова вышла в финал Азиатских игр
Казахстан завоевал «бронзу» Азиады в гребле на байдарках и …
Азиада набирает ход: ни дня без медали

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]