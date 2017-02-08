​Бронзовый дождь на шорт-треке

Понаблюдать за скоростным бегом на коньках на короткой дорожке собрались сотни болельщиков. Многие алматинцы в первый раз попали на шорт-трек и были приятно удивлены тем, насколько этот вид спорта интересен. «Надо же, какая тут атмосфера! И наши здорово бегут!» – таков был общий месседж.

К сожалению, женская сборная Казахстана на дистанции 1 000 м до наград добежать не смогла. Зато потом пошел настоящий медальный дождь.

В финальном забеге на 1 000 м казахстанец Денис Никиша принес нашей сборной бронзовую медаль (1:28.189). Лучшим же здесь стал южнокореец Лим Кён Вон, пробежавший дистанцию за 1:28.024, второе место занял его соотечественник Парк Чжи Вон (1:28.051).

После объявления результатов Денис Никиша вышел в микс-зону, и все увидели кровь у него на щеке. Журналисты ахнули: «Кто вас поранил?»

– Не знаю. Я себя еще не видел. Ничего страшного! – спортсмен улыбался, хоть и тяжело дышал после забега. – Наша команда сегодня старалась. Немного не хватило тактики, по моему мнению. Спортсмены из Кореи очень сильные. Тяжело с ними бороться.

– Нам показалось, что корейские спортсмены ведут себя агрессивно. То и дело пытались пустить руки в ход, – высказались представители прессы.

– Шорт-трекисты каждой страны бегают по-своему. Некоторые грязно, это правда, а некоторые – чисто. Не буду комментировать, кто как бегает. Одно могу сказать: казахстанские спортсмены бегают чисто, без контакта, Денис Никиша был исключительно корректен.

Далее началась самая зрелищная и захватывающая дисциплина в этом виде спорта – эстафета на 3 000 м у женщин и эстафета на 5 000 м у мужчин. Женская сборная Казахстана немного уступила командам Кореи и Китая и завоевала еще одну бронзовую медаль. И зрители, аплодируя, не щадили ладоней. А вот во время мужской гонки восторг сменился возмущением.

Буквально на предпоследнем круге корейский спортсмен, увидев, что казахстанец Нурберген Жумагазиев опережает его, очень грубо столкнул соперника с круга – они оба упали, а бежавшие позади атлеты Китая и России, воспользовавшись этим, прибежали к финишу соответственно первым и вторым. За столь неблаговидный поступок вся команда Страны утренней свежести незамедлительно расплатилась дисква­лификацией. Сборная Казахстана оказалась на третьем месте, пополнив копилку наград еще одной бронзовой медалью.

– Это спорт, тут ничего не поделаешь, – поделился мнением главный тренер сборной РК по шорт-треку Мадигали Карсыбеков. – Но лично я доволен теми результатами, которые показали сегодня наши ребята. Столько медалей в один день – это дорогого стоит!